Spanien genehmigt Abertis Kauf von weiteren Hispasat-Anteile

Von Alberto Delclaux

MADRID (Dow Jones)--Die gemeinsame Übernahme des spanischen Autobahnbetreibers Abertis durch die HOCHTIEF-Mutter ACS und den italienischen Wettbewerber Atlantia hat eine weitere Hürde genommen. Die spanische Regierung hat Abertis die Genehmigung für die Übernahme eines weiteren Anteils am Satellitenbetreiber Hispasat erteilt. Das erleichtert den kompletten Verkauf von Hispasat, welcher eine Voraussetzung für die Übernahme von Abertis ist.

Die Abertis Infraestructuras SA, die bereits 57 Prozent an Hispasat hält, wird - wie in einer Vereinbarung vom Mai 2017 festgelegt - weitere 32,6 Prozent der Anteile von der französischen Eutelsat Communications übernehmen. Damit sollte der geplante Verkauf des Satellitenunternehmens an den Hochspannungsnetzbetreiber Red Electrica ermöglicht werden.

Die Ungewissheit über die Zukunft von Hispasat war eines der grössten Hindernisse für die Abertis-Übernahme. Denn die spanische Regierung betrachtet Hispasat als strategisch wichtig.

ACS und Atlantia haben sich im März nach einer Bieterschlacht auf eine gemeinsame Übernahme von Abertis geeeinigt.

April 06, 2018 10:08 ET (14:08 GMT)