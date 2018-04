Sonova präsentiert erweitertes Produktportfolio an der AAA 2018

Medienmitteilung

„Unser komplettes Portfolio an wiederaufladbaren Hörlösungen deckt nun jede Art von Hörverlust ab, um alle Menschen zu erreichen, die sich eine moderne, komfortable Hörlösung wünschen“, sagt Arnd Kaldowski, CEO von Sonova. „Ich bin begeistert, dass wir mit dem revolutionären SWORD-Chip die direkte Verbindung mit jedem Mobiltelefon ermöglichen und diese Technologie in immer mehr Produkten all unserer Hörgerätemarken verfügbar ist. Unser erweitertes Produktangebot zeigt einmal mehr, dass wir kontinuierlich neue Technologien entwickeln, die in der Branche neue Massstäbe setzen.“

Phonak vervollständigt die Belong Plattform und baut ihr führendes Angebot an wiederaufladbaren Hörgeräten weiter aus

Naída B ist die 5. Generation der Power-Hörgerätefamilie von Phonak und wurde speziell für die vielfältigen und komplexen Höranforderungen von Menschen mit starkem bis hochgradigem Hörverlust entwickelt. Bereits die initiale Einstellung von Naída B liefert diesen Kunden die besten Ergebnisse in Bezug auf die Sprachverständlichkeit (gemessen mit dem Speech Intelligibility Index, SII).3 Und in Kombination mit einem Roger Wireless-Mikrofon steigert es die Hörleistung in geräuschvollen Umgebungen. Erstmalig gibt es Naída auch in einem wiederaufladbaren RIC-Modell (Receiver-in-Canal), das über ein umfassendes, speziell für diese Kundengruppe entwickeltes Funktionsset verfügt.

Die neue Sky B Hörgerätefamilie für Kinder bietet AutoSense Sky OS, das einzige Betriebssystem, das speziell für Kinder entwickelt wurde, sowie SoundRecover2, das den Zugang zu allen Klängen gewährleistet, die für die Sprachentwicklung unerlässlich sind.4,5 Sky B bietet ebenfalls ein wiederaufladbares Modell, das Sky B-PR – mit diesem geniesst ein Kind den ganzen Tag Hören mit nur einmal Aufladen.6,4

Die nächste Generation der leistungsfähigen und benutzerfreundlichen Roger Wireless-Mikrofone verfügt über die MultiBeam Technologie (MBT), die mithilfe von drei Mikrofonen Sprachsignale aus sechs Richtungen und damit aus einem Umkreis von 360°7 aufnehmen kann. Auf dem Tisch platziert, richtet sich ein Roger-Mikrofon mit MBT automatisch auf die sprechende Person aus – bei Gruppengesprächen und in geräuschvollen Umgebungen kann damit die Sprachverständlichkeit um bis zu 61% gesteigert werden3. Roger Select™ und Roger Table Mic II sind die ersten Roger-Mikrofone, die MBT nutzen.

Mit dem CROS B-R bietet Phonak seine bewährte CROS-Lösung (Contralateral Routing of Signal) für Menschen mit einseitigem Hörvermögen nun auch in einem wiederaufladbaren Modell mit Lithium-Ionen-Akku an. Die Träger geniessen damit den ganzen Tag beidseitiges Hören – ohne lästige Batteriewechsel. Phonak CROS B-R nimmt den Ton am nicht hörenden Ohr auf und überträgt ihn drahtlos an das Hörgerät auf dem besser hörenden Ohr. Dank Binauraler VoiceStream Technologie™ bietet es herausragende Sprachverständlichkeit in geräuschvollen Umgebungen.

Unitron Moxi All – Wenn direkte Konnektivität mit Wiederaufladbarkeit kombiniert wird

Das neue Moxi All ist das branchenweit einzige Hörgerät, das sich mit jedem Mobiltelefon1 direkt verbinden lässt – also ohne ein zusätzliches Streaming-Gerät einsetzen zu müssen – und zugleich wiederaufladbar ist. Mit einer einfachen Aufladung über Nacht bietet es bis zu 16 Stunden Hören, einschliesslich zwei Stunden Mobiltelefonnutzung und fünf Stunden TV-Streaming. Und bei Bedarf können mit Moxi All jederzeit herkömmliche Hörgerätebatterien verwendet werden.

Hansaton sound SHD stream – Binaurales Hören trifft auf den SWORD™-Chip

Hansaton präsentiert das neueste RIC-Hörgerät der sound SHD Produktfamilie, das binaurale Funktionen für ein natürliches Hörerlebnis bietet. Dank des SWORD-Chips lässt es sich mit jedem Bluetooth® Telefon1 verbinden.

