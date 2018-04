Sonntagstrend: SPD verliert, AfD legt zu

BERLIN (Dow Jones)--Die SPD verliert auch in der neuen Grossen Koalition in der Wählergunst. Laut Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid wöchentlich für Bild am Sonntag erhebt, gibt sie im Vergleich zur Vorwoche einen Zähler ab und kommt nun auf 17 Prozent. Die AfD kann hingegen einen Prozentpunkt zulegen und erreicht 13 Prozent. CDU/CSU bleiben in der aktuellen Umfrage bei 34 Prozent. Die Grünen erreichen unverändert 12 Prozent, die Linke 11 Prozent und die FDP 8 Prozent. Die sonstigen Parteien liegen bei 5 Prozent (plus/minus 0).

April 08, 2018 03:39 ET (07:39 GMT)