Société Générale-Aktie trotz überzeugenden Gewinnzahlen unter Druck

Die nach Vermögenswerten drittgrösste französische Bank steigerte ihren Nettogewinn um 14 Prozent auf 850 Millionen Euro. Von Factset befragte Analysten hatten im Konsens lediglich mit 811,5 Millionen Euro gerechnet.

Die Nettobankeinnahmen gingen dagegen auf 6,29 Milliarden Euro zurück, von 6,47 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Hier hatten die Marktbeobachter einen Wert auf Vorjahresniveau erwartet. Die Kernkapitalquote Tier 1, ein wichtiger Massstab der Kapitalstärke, sank auf 11,2 Prozent von 11,4 Prozent im vorangegangenen Quartal.

Die Société Générale SA teilte weiter mit, sie führe zurzeit "aktive Gespräche" mit US-Behörden, um "in den kommenden Woche" in zwei anhängigen Rechtsstreitigkeiten in den USA Vergleiche zu erzielen. Dabei geht es zum einen um die Manipulation des Referenzzinssatzes Libor und zum anderen um die Zahlung von Bestechungsgeldern bei Geschäften in Libyen. Es bestehe "eine gute Visibilität auf die wahrscheinlichen finanziellen Auswirkungen", teilte die Bank mit, ohne diese zu beziffern.

Die Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten blieben mit 2,3 Milliarden Euro stabil, davon wurde rund 1 Milliarde für diese Rechtsstreitigkeiten bereitgestellt.

Die Aktie der französischen Grossbank sackt im frühen Handel deutlich ab: Obwohl die Gewinnentwicklung überzeugte, zeigten sich die Anleger von dem Rückgang der Nettobankeinnahmen enttäuscht und schickten die Aktie im XETRA-Handel mehr als vier Prozent ins Minus.

PARIS (Dow Jones)