Sika mit Umsatzrekord im ersten Quartal - Aktien vom Handel ausgesetzt

Sika vermeldet einen Umsatzrekord für das erste Jahresviertel. Mit Blick auf die Profitabilität ist Sika jedoch eine Spur zurückhaltender geworden.

Laut Medienmitteilung wuchs der Umsatz von Januar bis März in Lokalwährungen von 11 Prozent auf 1,55 Milliarden Franken. Das ist etwas mehr als Analysten geschätzt hatten. Das Wachstum sei insbesondere durch die Konsolidierung von sieben im letzten Jahr übernommenen Firmen positiv im Umfang von 6,3 Prozent beeinflusst worden.

Daraus lässt sich ein organisches Wachstum von 4,7 Prozent ableiten, was unter den 8,5 Prozent vom Vorjahr liegt. Sika verweist in diesem Zusammenhang auf die im Vergleich zum Vorjahr frühen Osterfeiertage. In Schweizer Franken gerechnet stiegen die Verkäufe um 11,9 Prozent, der positive Währungseffekt lag also bei 0,9 Prozent.

Zum Gewinn im ersten Quartal macht Sika keine Angaben. "Der gute Geschäftsverlauf im ersten Quartal ist für uns ein Indikator dafür, dass wir im Jahr 2018 erneut stark wachsen und unsere strategischen Ziele 2020 weiter umsetzen können", erklärt Konzernchef Paul Schuler in der Mitteilung.

KERNMÄRKTE WACHSEN

Gewachsen ist Sika laut Mitteilung in allen seinen Geschäftsregionen, insbesondere in den grossen EU-Ländern mit den Kernmärkten Spanien und Grossbritannien, im Nahen Osten, in Osteuropa und in Afrika. Konkret wuchs die grösste Konzernregion EMEA um 10,2 Prozent in Lokalwährungen auf 691,5 Millionen Franken.

Etwas verlangsamt hat sich das Wachstum in der neu zusammengelegten Region Americas (+12,2 Prozent auf 389 Millionen). Aufgrund des harten Winters in Nordamerika seien zahlreiche grössere Projekte verschoben worden, heisst es in der Mitteilung. Mexiko und Argentinien hätten sich überdurchschnittlich entwickelt.

Das Wachstum in der Region Asien/Pazifik belief sich auf 3,9 Prozent auf 257,7 Millionen Franken, nach einem Plus von 7,1 Prozent vor einem Jahr. Die höchsten Zuwachsraten wurden laut Sika in Indien, Australien und Neuseeland erzielt. China und Japan hätten jedoch ebenfalls zum Wachstum beigetragen.

Das neu geschaffene Segment Global Business wuchs um 20,9 Prozent auf 215,8 Millionen Franken. Darin enthalten ist das Automotive-Geschäft sowie die beiden akquirierten Firmen Axson und Faist ChemTec.

GEWINN STEIGT "LEICHT" ÜBERPROPORTIONAL

2018 will Sika unverändert mit über 10 Prozent wachsen und erstmals die Umsatzmarke von sieben Milliarden Franken knacken. Eine Herausforderung seien die steigenden und volatilen Rohstoffpreise. Der EBIT und der Gewinn sollen im Gesamtjahr überproportional gesteigert werden, Sika verwendet in diesem Zusammenhang jedoch neu den Zusatz "leicht".

Das Unternehmen plant für das laufende Jahr, acht neue Fabriken zu eröffnen und weitere Ländergesellschaften zu gründen. Sika ist weltweit mit Tochtergesellschaften in 101 Ländern präsent und produziert in über 200 Fabriken.

Sika-GV: Verwaltungsrat beschränkt SWH-Stimmrechte für wichtigste Punkte

Der Sika-Verwaltungsrat greift wenig überraschend zum gleichen Kniff wie an den letzten vier Aktionärsversammlungen, um eine Übernahme durch Saint-Gobain weiterhin zu verhindern. Auch an der Generalversammlung am (heutigen) Dienstag beschränkt er unter Berufung auf die Statuten das Stimmrecht der Sika-Erben auf 5% ihrer Namenaktien, wie Verwaltungsrats-Präsident Paul Hälg laut einem ausgehändigten Redetext erklärt.

Konkret erfolgt die Stimmrechtsbeschränkung für die Wiederwahl der unabhängigen Verwaltungsräte, die beantragte Neuwahl von Jacques Bischoff, die Wahl des Verwaltungsrats-Präsidenten sowie die Abstimmung über den Nominierungs- und den Vergütungsausschuss. Der Verwaltungsrat behalte sich zudem vor, die Beschränkung auch bei weiteren Anträgen anzuwenden, sofern welche gestellt würden.

Bei der von der SWH-Holding verlangten Sonderprüfung der Verwaltungsrätin Monika Ribar ist damit offenbar keine Beschränkung der Stimmrechte vorgesehen. Die Erben des Firmengründers wollen Fragen zum Verwaltungsratsmandat der SBB-Präsidentin bei der "Capoinvest" im Verhältnis zu ihrem Sika-Mandat untersucht wissen.

"Sika braucht Saint-Gobain nicht", wiederholte Hälg frühere Aussagen. Er appelliere erneut an die Vernunft der Burkard-Erben und von Saint-Gobain, von der geplanten Transaktion Abstand zu nehmen und zusammen mit Sika nach alternativen Lösungen zu suchen. "Wir sind bereit", sagte Hälg.

Die Schweizer Börse hat am Dienstag den Handel der Sika-Aktien auf Wunsch des Unternehmens ausgesetzt. Wie schon in den Vorjahren können damit die Aktien im Vorfeld der Generalversammlung nicht mehr gehandelt werden.

Der Handel der Aktien sei bis auf Weiteres ausgesetzt, teilte die Schweizer Börse Six Swiss Exchange am Dienstagvormittag mit.

