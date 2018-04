Sika-GV: Verwaltungsrat beschränkt SWH-Stimmrechte für wichtigste Punkte

Baar (awp) - Der Sika-Verwaltungsrat greift wenig überraschend zum gleichen Kniff wie an den letzten vier Aktionärsversammlungen, um eine Übernahme durch Saint-Gobain weiterhin zu verhindern. Auch an der Generalversammlung am (heutigen) Dienstag beschränkt er unter Berufung auf die Statuten das Stimmrecht der Sika-Erben auf 5% ihrer Namenaktien, wie Verwaltungsrats-Präsident Paul Hälg laut einem ausgehändigten Redetext erklärt.

Konkret erfolgt die Stimmrechtsbeschränkung für die Wiederwahl der unabhängigen Verwaltungsräte, die beantragte Neuwahl von Jacques Bischoff, die Wahl des Verwaltungsrats-Präsidenten sowie die Abstimmung über den Nominierungs- und den Vergütungsausschuss. Der Verwaltungsrat behalte sich zudem vor, die Beschränkung auch bei weiteren Anträgen anzuwenden, sofern welche gestellt würden.

Bei der von der SWH-Holding verlangten Sonderprüfung der Verwaltungsrätin Monika Ribar ist damit offenbar keine Beschränkung der Stimmrechte vorgesehen. Die Erben des Firmengründers wollen Fragen zum Verwaltungsratsmandat der SBB-Präsidentin bei der "Capoinvest" im Verhältnis zu ihrem Sika-Mandat untersucht wissen.

"Sika braucht Saint-Gobain nicht", wiederholte Hälg frühere Aussagen. Er appelliere erneut an die Vernunft der Burkard-Erben und von Saint-Gobain, von der geplanten Transaktion Abstand zu nehmen und zusammen mit Sika nach alternativen Lösungen zu suchen. "Wir sind bereit", sagte Hälg.

ra/tp