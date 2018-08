Siemens stärkt Softwaregeschäft mit Übernahme in USA

FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens stärkt das Softwaregeschäft mit der Übernahme des US-Unternehmens Mendix. Für 600 Millionen Euro in bar kauft der Münchener DAX-Konzern laut Mitteilung den Spezialisten im Bereich sogenannter cloud-basierter Low-Code-Programmierplattformen. Die in Boston ansässige Mendix soll zum Softwaregeschäft der Siemens-Division Digital Factory gehören, wobei die Plattformtechnologie des Unternehmens auch in anderen Divisionen zum Einsatz kommen soll.

"Mit der Übernahme von Mendix bauen wir unsere Führungsposition im Bereich Digital Enterprise, einem Eckpfeiler unseres Strategieprogramms Vision 2020+, aus", wird Vorstandsmitglied Klaus Helmrich in der Mitteilung zitiert.

Der Konzern rechnet mit Synergien durch eine Kombination von Umsatzwachstum und einer antizipierten Margenausweitung von mehr als 500 Millionen Euro netto. Darüber hinaus soll die Transaktion innerhalb von vier Jahren nach Abschluss einen positiven Beitrag zum Ergebnis leisten. Den Abschluss der Transaktion erwartet die Siemens AG im ersten Quartal 2019.

Mendix wurde 2005 in Rotterdam gegründet und beschäftigt mehr als 400 Angestellte.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 01, 2018 13:04 ET (17:04 GMT)