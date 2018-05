Sewing wirbt vor Aktionären für beschleunigten Umbau der Deutschen Bank

Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bank kommt mit der Zusammenführung ihres Privat- und Firmenkundengeschäfts mit der Postbank voran. "Schon am kommenden Wochenende werden wir die beiden Gesellschaften rechtlich fusionieren", sagte der neue Vorstandschef Christian Sewing auf der Hauptversammlung der Deutschen Bank in der Frankfurter Festhalle.

Die Reintegration der Postbank ist eine der Säulen des Umbaus der Deutschen Bank, den Sewings im April entlassender Vorgänger John Cryan angestossen hatte, und den der neue Vorstandschef nun beschleunigt vorantreiben will. Er will die Unternehmens- und Investmentbank zurechtstutzen und sich vornehmlich auf Europa konzentrieren. Auch sollen die Kosten deutlich sinken.

Am Morgen der Hauptversammlung kündigte die Deutsche Bank in diesem Zusammenhang einen beträchtlichen Stellenabbau an. So soll die Zahl der Vollzeitstellen des Konzerns auf deutlich unter 90.000 von derzeit 97.000 sinken.

Im Investmentgeschäft verliert die Bank keine Zeit: "In den vergangenen sieben Wochen haben wir uns von 600 Mitarbeitern unserer Unternehmens- und Investmentbank getrennt", sagte Sewing in seiner Rede vor den Aktionären. Die Ausgaben in der Unternehmens- und Investmentbank sollen bis Ende 2019 um mehr als 1 Milliarde Euro sinken.

Er bekräftigte das Ziel, die bereinigten Kosten im kommenden Jahr konzernweit auf 22 Milliarden Euro zu senken. Die Fusion in der Privat- und Firmenkundenbank soll Einsparungen von rund 500 Millionen Euro beitragen. Dieses Jahr sollen die bereinigten Kosten unter 23 Milliarden Euro bleiben. Der Umbau wird 2018 Restrukturierungskosten von 800 Millionen Euro verursachen.

Die Analysten von Equinet bescheinigen der neuen Führung, die zu hohe Kostenbasis als das zentrale Problem erkannt und geeignete Gegenmassnahmen ergriffen zu haben. Denn der Deutschen Bank dürfte es kaum so schnell wie nötig gelingen, die Einnahmen zu steigern, um das Verhältnis von Kosten zu Einnahmen zu senken.

