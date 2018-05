Seehofer hat in Bamf-Affäre "volle politische Unterstützung" Merkels

BERLIN (Dow Jones)--Regierungssprecher Steffen Seibert hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) angesichts von Kritik an dessen Aufarbeitung der Affäre um das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) die Rückendeckung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zugesichert.

"Der Bundesinnenminister hat die volle politische Unterstützung der Bundeskanzlerin in all seinen Bemühungen, dort wo es notwendig ist, Aufklärung zu betreiben, und dort, wo es notwendig ist, auch notwendige Konsequenzen zu ziehen", sagte Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin. Merkel verfolge den Fall sehr intensiv und stehe in regelmässigem Kontakt mit Seehofer. Sie unterstütze dessen Bemühungen, "Aufklärung in diese ja doch sehr schwer wiegenden Vorwürfe zu bringen".

Im April war bekannt geworden, dass die Bremer Bamf-Aussenstelle zwischen 2013 und 2016 in mindestens 1.200 Fällen Asylanträge zu Unrecht bewilligt haben soll. Seehofer und Bamf-Chefin Jutta Cordt wollen sich am Dienstag vor dem Innenausschuss des Bundestags dazu äussern. Die SPD hat Merkel aber aufgefordert, sich persönlich einzuschalten. "Merkel drückt sich vor ihrer eigenen Verantwortung", sagte SPD-Vize Ralf Stegner der Welt. "Sie schweigt, tut nichts und will den Kontrollverlust im Bamf aussitzen."

