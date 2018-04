Schwälbchen Molkerei Jakob Berz AG: Neubesetzung des Aufsichtsrates

DGAP-Media / 30.04.2018 / 12:10

Bad Schwalbach, 30. April 2018. Mit Ablauf der Hauptversammlung am Freitag, den 27. April 2018, ist Herr Dr. Günter Berz-List als langjähriger Aufsichtsratsvorsitzender aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Seit seinem Eintritt in die Molkerei Jakob Berz in den frühen 70er Jahren hat er die erfolgreiche Entwicklung der SCHWÄLBCHEN-Gruppe zunächst als Geschäftsführer, dann als Vorstand wie auch als Aufsichtsrat entscheidend gestaltet und geprägt. In der anschließenden Aufsichtsratssitzung wurde Herr Stefan Nodewald zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrates gewählt. Neu im Aufsichtsrat der Gesellschaft ist Frau Maren Brückner. Im Jahr 2018 blickt die SCHWÄLBCHEN MOLKEREI AG auf eine 80-jährige Firmenhistorie zurück, die SCHWÄLBCHEN Frischdienst GmbH begeht das 40. Firmenjubiläum. Im Jahr 2017 verarbeitete die SCHWÄLBCHEN-Gruppe 132,0 Mio. kg Milch, erzielte 179,0 Mio. Euro Umsatz und beschäftigte 393 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

