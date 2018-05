Scholz: Proeuropäische Aussagen aus Italien sehr gutes Zeichen

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat jüngste Aussagen des designierten italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte zum europapolitischen Kurs seiner Regierung als positives Signal gewertet.

"Es ist ein sehr gutes Zeichen, dass der... künftige Ministerpräsident Italiens sich sehr proeuropäisch geäussert hat, dass er gesagt hat, dass er sich an die Regeln, die in Europa gemeinsam vereinbart sind, mit seiner Regierung halten will", erklärte Scholz bei seinem Eintreffen zu einer Sitzung der Euro-Finanzminister in Brüssel. "Ich glaube, das ist eine Botschaft, die erst einmal so aufgenommen werden sollte", betonte der deutsche Vizekanzler.

Scholz betonte aber auch, er sei "sicher, dass alle wissen, dass die Zukunft jedes einzelnen Landes von einer seriösen Politik abhängt", und davon, dass alle Vertrauen in die Regierung hätten. "Deshalb ist es eben auch ein gutes Zeichen, dass... die Regierung sich so geäussert hat", konstatierte Scholz. "Das Gespräch mit dem Präsidenten hat sich da als sehr hilfreich erwiesen, scheint mir."

Le Maire verspricht konstruktive Zusammenarbeit

Die Finanzminister anderer Euro-Länder äusserten sich bei ihrer Ankunft zu der Sitzung in Brüssel ähnlich. Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire verwies ebenfalls auf die Erklärung Contes, dass seine Regierung die Regeln respektieren werde. "Wir werden konstruktiv mit Italien zusammenarbeiten", kündigte er an. Italien sei "ein essenzieller Partner" in der Eurozone und der gesamten Europäischen Union.

Der niederländische Finanzminister Wopke Hoekstra wünschte den Italienern eine Regierung, die Wachstum generiere, Reformen ergreife und Budgetdisziplin verfolge. "Es ist meine feste Überzeugung, dass es das ist, was im Interesse Italiens ist", erklärte er. Zugleich wollte er noch kein Urteil über die kommende Regierung in Rom abgeben. "Wir sollten die neue Regierung beurteilen, wenn sie da ist", verlangte er. Er werde die neue Regierung "an ihren Taten messen".

Finnlands Finanzminister Petteri Orpo betonte, man sei "nicht in Eile" und werde "sehen, welche Art von Regierung und welche Art von Programm wir in Italien haben werden".

May 24, 2018 09:52 ET (13:52 GMT)