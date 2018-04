Scheuer will Elektro-Lkw ab 2019 von der Maut befreien

BERLIN (Dow Jones)--Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will Elektro-Lkw ab 2019 von der Maut ausnehmen. Das sagte Scheuer der Süddeutschen Zeitung. "Elektro-Lkw werden ab dem 1. Januar 2019 von der Lkw-Maut befreit", erklärte er. "Dies ist ein grosser Anreiz für Transportunternehmen, auf umweltfreundliche Fahrzeuge umzusteigen." Das Programm, das er bei er Klausurtagung des Kabinetts in Meseberg vorgestellt habe, sei "eine Massnahme zur Verbesserung der Luft in unseren Städten", sagte der CSU-Politiker.

Damit winke den Unternehmen beim Umstieg eine jährliche Ersparnis von einigen tausend Euro pro Fahrzeug. Bislang sind laut dem Bericht etwa 12.000 Fahrzeuge im Einsatz, die von der Maut ausgenommen würden. Durch die Befreiung würden den Angaben zufolge ab dem kommenden Jahr im Durchschnitt 5.000 Euro pro Jahr eingespart. Die Lkw-Maut soll ab dem Sommer auch auf 40.000 Kilometer Bundesstrassen erhoben und damit deutlich ausgeweitet werden.

