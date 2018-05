Schaeffler verdient wegen höherer Kosten weniger

FRANKFURT (Dow Jones)--Belastet von höheren Forschungsaufwendungen hat Schaeffler im ersten Quartal bei etwas geringeren Erlösen deutlich weniger verdient. Zudem bremsten den Autozulieferer Kosten für den Umbau des Konzerns. Am Ausblick für das Gesamtjahr hält das Unternehmen trotz des schwächeren Jahresstarts fest.

Der Umsatz sank leicht um 0,6 Prozent auf rund 3,55 Milliarden Euro zu. Währungsbereinigt erzielte Schaeffler ein Plus von 3,9 Prozent. Im Automotive-Geschäft mit den Autoherstellern (OEMs) verzeichnete Schaeffler ein währungsbereinigtes Umsatzplus von 3,2 Prozent auf rund 2,3 Milliarden Euro. Aus regionaler Sicht habe vor allem die starke Nachfrage in China mit einem Plus von 12,4 Prozent zu der Umsatzentwicklung beigetragen. Im Industriegeschäft stiegen die Erlöse währungsbereinigt um 10,8 Prozent auf 826 Millionen Euro.

Der Gewinn vor Zinsen und Steuern sank um ein Zehntel auf 391 Millionen Euro, das Konzernergebnis auf 240 (279) Millionen Euro. Die EBIT-Marge vor Sondereffekten sank auf 11,0 Prozent von 12,2 Prozent.

Für das Jahr 2018 rechnet die Schaeffler Gruppe weiter mit einem Umsatzplus von 5 bis 6 Prozent. Die operative Rendite (EBIT) soll zwischen 10,5 und 11,5 Prozent liegen. Vergangenes Jahr hatte Schaeffler eine Marge von 11,3 Prozent erzielt. Im Jahr davor hatte das Herzogenauracher Unternehmen noch eine Rendite von 12,7 Prozent erzielt.

Kontakt zum Autor: markus.klausen@wsj.com

DJG/kla/jhe

(END) Dow Jones Newswires

May 08, 2018 02:13 ET (06:13 GMT)