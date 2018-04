Sanofi bestätigt Prognose und kündigt Aktienrückkauf an

Von Donato Paolo Mancini

PARIS (Dow Jones)--Der französische Pharmakonzern Sanofi hat im ersten Quartal weniger verdient und umgesetzt. Die Vorjahreszahlen enthielten allerdings einen Milliardengewinn aus einem Tausch von Geschäftssparten mit Böhringer Ingelheim. Die Jahresprognose bestätigte die Sanofi SA und kündigte ein Aktienrückkaufprogramm an.

Der Nettogewinn sank im Quartal auf 1,02 Milliarden Euro von 5,70 Milliarden Euro im Vorjahresquartal. Vor einem Jahr hatte Sanofi die Tiergesundheitssparte Merial mit dem Selbstmedikationsgeschäft von Boehringer Ingelheim getauscht. Da die Sparte von Boehringer Ingelheim weniger wert war, zahlte der deutsche Konzern zum Ausgleich 4,7 Milliarden Euro an Sanofi.

Der Umsatz ging auf 7,90 Milliarden von 8,65 Milliarden Euro zurück. In den USA belastete der Ablauf des Patentschutzes für das Insulin Lantus und das Medikament Sevelamer zur Behandlung von Nierenerkrankungen die Einnahmen. Dagegen wuchs die Biotechsparte Genzyme.

Während die Einnahmen in den USA, Europa und den meisten anderen Ländern sanken, legten sie in den Schwellenmärkten zu. Nach dem Markteintritt in Kolumbien in diesem Jahr sind weitere Markteinführungen in den Schwellenländern geplant.

Für 2018 stellt Sanofi weiterhin einen Anstieg des operativen Nettogewinns je Aktie zu konstanten Wechselkursen von 2 bis 5 Prozent in Aussicht. Der Konzern teilte mit, er erwarte den Beginn "einer neuer Wachstumsphase" in der zweiten Jahreshälfte.

Sanofi kündigte an, für 1,5 Milliarden Euro eigene Aktien zurückzukaufen. Das Rückkaufprogramm soll bis Mitte 2019 abgeschlossen sein.

