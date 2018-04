Salzgitter-Aktie sehr fest: Salzgitter hebt nach starkem Jahresauftakt Ergebnisprognose an

Nach vorläufigen Berechnungen übertraf der Vorsteuergewinn von Januar bis März mit 95,9 Millionen Euro die Markterwartungen, wie der MDAX -Konzern mitteilte. Neben dem erfreulichen Ergebnis des Flachstahlsegmentes hätten auch sämtliche anderen Geschäftsbereiche positive Resultate beigesteuert. In dem Ergebnis sind 7,5 Millionen Euro Nachsteuer-Gewinnbeitrag der at-equity einbezogenen Beteiligung an der Aurubis AG enthalten.

Der Aussenumsatz des Salzgitter-Konzerns blieb mit 2,3 Milliarden Euro gegenüber dem ersten Quartal 2017 (2,4 Milliarden Euro) nahezu stabil.

Angesichts des guten Jahresstarts, der überwiegend positiven Geschäftsaussichten sowie der geplanten weiteren Effekte der Massnahmen- und Wachstumsprogramme hob Salzgitter die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2018 an. Das Unternehmen rechnet nunmehr mit einem Vorsteuergewinn zwischen 250 und 300 Millionen Euro nach bislang in Aussicht gestellten 200 bis 250 Millionen Euro. Im Jahr 2017 hatte Salzgitter 238 Millionen Euro verdient. Weitere Details zum ersten Quartal 2018 sollen am 15. Mai veröffentlicht werden.

Der angehobene Gewinnausblick entspreche nun den Markterwartungen, urteilten die Analysten von Goldman Sachs. Anleger zeigten sich erfreut: Der Aktienkurs von Salzgitter legte am Freitagmorgen als MDAX-Spitzenreiter um mehr als 3 Prozent zu.

FRANKFURT (Dow Jones)