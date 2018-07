SHISEIDO relance la nouvelle collection de maquillage centrée sur quatre textures novatrices

LA BEAUTÉ, RÉIMAGINÉE, EN PRISE AVEC L'ÂME

NEW YORK, 30 juillet 2018 /CNW/ - La relance de SHISEIDO Makeup est le tout dernier chapitre, aussi passionnant que novateur, de la longue histoire de la marque. Pionnière dans l'industrie de la beauté depuis 1872, SHISEIDO perturbe une fois de plus l'espace beauté en « offrant le Japon au monde », soit une collection de produits cosmétiques modernes, minimalistes, visionnaires, expressifs et créatifs. « Le point de mire de la gamme n'est pas seulement les couleurs extraordinaires ou ses performances incroyables, mais même les textures sensorielles uniques », affirme Jill Scalamandre, présidente, bareMinerals, BUXOM et Développement mondial de Shiseido Makeup.

Le nouveau mantra de la marque -- « Beauty Reimagined. Beauty Made With Soul. » (la beauté, réimaginée, en prise avec l'âme) -- se reflète dans toute la collection. Le résultat est une gamme légère de 21 produits et 125 nuances classés en quatre textures sensorielles comprenant encres (Inks), gels (Gels), poudres (Powders) et rosées (Dews).

Les encres redéfinissent la collection avec des produits offrant une précision graphique et une intensité extrême, tandis que les gels donnent à nouveau des produits qui concilient un fini durable, à fort impact, avec une sensation de légèreté. Les poudres réinventent les pigments traditionnels du passé grâce à des formules respirantes, évolutives et pliables, tandis que les rosées, une nouvelle catégorie, recrée la lumière pour transformer la surface de la peau. La collection comprend également cinq pinceaux artisanaux qui rappellent la calligraphie japonaise ancienne.

L'emballage poids plume est aussi avant-gardiste que le contenu. Misant sur des composants comptant parmi les plus minces sur le marché, l'architecte principal de SHISEIDO, Mao Komai, ainsi qu'une équipe d'ingénieurs, ont su fusionner le design moderne avec une esthétique intemporelle.

Pour donner vie et relief à la collection de maquillage SHISEIDO, la marque s'est adjoint des artistes de la relève, figures de proue dans la campagne, chaque artiste incarnant une catégorie de texture différente. La célèbre maquilleuse, KaraYoshimoto-Bua, est le visage des rosées; l'artiste multimédia internationale, YiZhou, incarne les gels; la danseuse de ballet, Sonoya Mizuno, personnifie les poudres; et la chanteuse/compositrice, Banks, fait honneur aux encres. « Cette collection change notre façon de vivre la beauté, c'est pourquoi nous avons cherché des artistes dont le travail a redéfini les frontières créatives de leur industrie », explique Scalamandre. « Dès le départ, nous avons voulu privilégier des artistes qui ont un véritable lien avec la marque SHISEIDO, ainsi qu'avec l'héritage japonais de la société, que ce soit par leur origine ou par leur art. »

En plus de ces visages uniques, SHISEIDO Makeup mise aussi sur son Global Artist Collective, un groupe d'autorités respectées en matière de beauté et porte-parole de la nouvelle collection au monde entier. Le collectif comprend le chromiste mondial Patrick Ta, l'ambassadrice APAC Pony, le chromiste japonais Hiro Odagiri, les chromistes nord-américains Vincent Oquendo et Lottie, et le chromiste EMEA Gregoris Pyrpylis. Bien que chaque artiste soit issu d'une culture ou d'un pays différent, tous les membres du collectif international sont unis par un lien spécial avec le Japon. « Nous avons réuni ce groupe diversifié d'artistes non seulement parce qu'ils sont maîtres de leur art, mais aussi parce qu'ils incarnent ce que SHISEIDO a toujours représenté : l'expression artistique, la créativité et l'innovation », poursuit Scalamandre.

Pour avoir choisi de développer la gamme à New York, SHISEIDO a souligné sa volonté d'adopter une approche globale unique de la relance des produits de maquillage de cette marque emblématique. Développée en tandem avec le siège social à Tokyo et la vaste équipe de SHISEIDO dans le monde entier, cette collection est le fruit d'une collaboration internationale permanente qui défie les langues, les fuseaux horaires et les frontières.

