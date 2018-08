SHISEIDO feiert Weltpremiere seiner neuen Makeup-Kollektion in Tokio, Japan

BEAUTY REIMAGINED. BEAUTY MADE WITH SOUL.

TOKIO, 2. August 2018 /PRNewswire/ -- Vor der offiziellen Weltpremiere am 15. August stellte SHISEIDO – ein Marke, die Schönheit, Kunst und Kultur verkörpert – in Tokio, dem Geburtsort der Marke und dem globalen Mittelpunkt der J-Beauty-Bewegung, eine Makeup-Kollektion vor, die aus einer ganz neuartigen Vision heraus kreiert wurde. Im TOLOT, einer Galerie für moderne Kunst in Shinonome, kamen Freunde, Fans und Gesichter der Marke zusammen, darunter der vor Kurzem zum Global Color Artist ernannte Patrick Ta; SHISEIDO APAC-Botschafterin Pony; Schauspielerin, Tänzerin und SHISEIDO Makeup-Kampagne-Künstlerin Sonoya Mizuno; Schauspielerin Rowan Blanchard; Promi-Hairstylistin Jen Atkin; Fotografin Petra Collins; Model und Designerin Emi Suzuki; Model Yuka Mannami sowie die thailändische Beauty-Bloggerin PearyPie. Gemeinsam wurde auf die bahnbrechende Kollektion angestossen, die auf vier elementaren Texturen basiert.

Die neue SHISEIDO Makeup-Palette – gleichermassen modern, minimalistisch, visionär, ausdrucksstark, luxuriös und kreativ – ist in vier Textur-Kategorien unterteilt: Gele, Inks, Puder und Dews. Die 21 Produkte der Palette in 125 Farbtönen stellen eine nahtlose Verbindung modernster Technologie, Handwerkskunst und lokal produzierter Inhaltsstoffe dar. „Wir verfolgen mit unserem Makeup einen innovativen Ansatz wie keine Marke je zuvor", so Jill Scalamandre, President von bareMinerals, BUXOM und Global Development Shiseido Makeup.

Im TOLOT wurden die vier einzigartigen Texturen der neuen Kollektion mithilfe moderner Sensortechnologie und LEDs zum Leben erweckt. Für die kreative Leitung und das Design der Räumlichkeiten war SHISEIDO Kreativdirektor Keisuke Hori verantwortlich in Zusammenarbeit mit Takahiro Matsuo, Künstler, technischer Direktor und Gründer von Lucent (einer Gruppe von Experten, die interaktive Erlebnisse schaffen, bei denen Konzepte mittels Technologie zum Ausdruck gebracht werden).

Yoshiaki Okabe, Corporate Officer der SHISEIDO Marke und der Global Prestige Marken, gab Sonoya Mizuno und Patrick Ta eine Führung durch die Räumlichkeiten und erklärte dabei die Bedeutung der neuen Makeup-Kollektion und ihrem massgeblichen Zusammenhang mit Hautpflege. „Die gesamte Produktlinie verfügt über eine aussergewöhnliche Zusammensetzung und die Texturen sind besonders bemerkenswert. Sie bieten wirklich ein sensorisches Makeup-Erlebnis aus einem japanischen Blickwinkel", sagte Okabe. Für die Gäste gab es Häppchen von Mokomeshi, einem Catering-Unternehmen aus Tokyo. Dabei fanden sich in jeder Speise eine der vier Textur-Kategorien wieder. Daneben waren Touch-ups von SHISEIDO Visagisten sowie ein VIP-Portrait-Studio von Regisseur und Fotograf Mike Rosenthal geboten.

„Wenn Menschen an japanische Schönheit denken, dann denken sie an SHISEIDO. Es macht Sinn, diese Makeup-Premiere als Erstes in Tokio zu feiern. Es erfüllt mich mit Stolz zu sehen, wie all dies zustande gekommen ist", so Osabe.

