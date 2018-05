SAP plant grosse Umstrukturierung

Der Softwarekonzern SAP will sich mit einer Umstrukturierung stärker auf die Kunden ausrichten.

Der DAX -Konzern wolle die Zahl der Geschäftsfelder von 13 auf sieben reduzieren, sagte SAP -Deutschlandchef Daniel Holz dem Handelsblatt. So würden beispielsweise alle Produkte für die Unternehmenssteuerung, im Fachjargon als ERP bezeichnet, im Bereich "Digital Core" zusammengefasst.

"Wir wollen die Wahrnehmung im Markt weiter verbessern", sagte Holz. Ein Ansprechpartner solle Kunden "ganzheitlich beraten" und dann bei Bedarf Spezialisten hinzuziehen, erläuterte Holz, dessen Landesgesellschaft zu den wichtigsten im Konzern zählt.

Von der Umstrukturierung sind nach Angaben des SAP-Personalleiters Cawa Younosi weltweit 8.000 bis 9.000 Mitarbeiter betroffen - in "98 bis 99 Prozent der Fälle" handele es sich aber um organisatorische Verschiebungen ohne grosse Veränderungen in den Arbeitsabläufen. Zu Stellenstreichungen komme es aber nicht, Mitarbeiter, deren Aufgaben entfallen, sollen in anderen Teilen des Unternehmens zum Einsatz kommen.

