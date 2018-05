Romande Energie übernimmt Energiedienstleister HD Energies

Morges (awp) - Romande Energie baut sein Geschäft mit Energiedienstleistungen aus. Der Energiekonzern kauft die Gesellschaft HD Energies mit Sitz im waadtländischen Cugy. Der Kaufpreis zur Transaktion wird in einer Mitteilung vom Montag nicht genannt.

Die 2011 gegründete HD Energies sei in der gesamten Westschweiz in den Bereichen industrielle Rohrleitungen, Heizung und erneuerbare Energien tätig und beschäftige rund zehn Mitarbeiter. Mit dem Zukauf werde man Angang Juli die Dienstleistungen in diesen Bereichen in der Tochtergesellschafte Romande Energie Services bündeln.

mk/ra