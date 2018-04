Roche will in Indien mehr Patienten erreichen und Opportunitäten ergreifen

Wie Managing Director India, Lara Bezerra, in einem Interview mit der "Times of India" erklärt, will der Konzern in Indien künftig noch mehr Patienten erreichen. Zu diesem Zweck fasse man auch verstärkt Kollaborationen ins Auge, um Patienten dadurch den Zugang zu vereinfachen, erklärt die Managerin.

Eine Mischung aus den richtigen Kollaborationen zusammen mit einem passenden Fokus sollte zu einer verbesserten Gesundheitsversorgung führen. Der indische Markt biete nach wie vor viele Möglichkeiten. Man wolle vor allem etwas für die Patienten verändern, betont die Managerin. In der aktuellen Diskussion gehe es daher auch vornehmlich um die Frage, wie viele Patienten man neu hinzugewinnen könne.

Zum Thema Erschwinglichkeit erklärt Bezerra dem Blatt, dass Roche Indien-spezifische Preise ins Auge fasse. Gleichzeitig hoffe man, eine erhöhte Achtsamkeit zu erreichen, so dass sich mehr Patienten für bestimmte Patienten-Programme des Konzern registrieren lassen.

Neben der Onkologie werde man sich verstärkt auch auf Neurowissenschaften und die Behandlung von Transplantationen konzentrieren.

Basel/Mumbai (awp)