Roche vermeldet positive Studienergebnisse zu Hemlibra

Basel (awp) - Der Basler Pharmakonzern Roche hat neue Daten zu seinem Hämophilie-Medikament Hemlibra präsentiert. So seien in zwei Phase-III-Studien positive Resultate erzielt worden. Einerseits sei es dabei gelungen, bei bisher unbehandelten Patienten mit einer speziellen Form der Bluterkrankheit (Hämophilie A mit Faktor VIII Inhibitoren), die Blutungen um 96 Prozent zu reduzieren, teilt das Unternehmen am Montag mit.

Andererseits habe sich auch gezeigt, dass bei einer Gruppe von Patienten, die bereits mit herkömmlichen Therapien behandelt wurden, die Blutungen dank Hemlibra immer noch um 68 Prozent reduziert werden konnten. Schliesslich habe sich erwiesen, dass das Mittel allgemein eine klinisch sinnvolle Kontrolle der Blutungen ermögliche.

Die Daten der beiden Studien, die die Namen Haven 3 und 4 tragen, sollen den Gesundheitsbehörden weltweit nun zur Genehmigung vorgelegt werden. Bereits im letzten Monat hatte die US-Behörde Food and Drug Administration (FDA) Hemlibra die "Breakthrough Therapy Designation" für Menschen mit Hämophilie A ohne Faktor VIII-Inhibitoren erteilt. Bereits zugelassen ist das Mittel auserdem - sowohl in den USA als auch in anderen Ländern - bei Menschen mit Hämophilie A mit Faktor VIII-Inhibitoren.

kw