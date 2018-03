Roche erreicht mit IMpower131-Studie bei Tecentriq-Kombination Ziele teilweise

Wie die US-Tochter Genenetech am Dienstag mitteilte, reduziert die Kombination aus Tecentriq (Atezolizumab) plus Chemotherapie (Carboplatin und Abraxane) das Risiko einer Krankheitsverschlechterung oder des möglichen Todes bei Patienten mit einer bestimmten Form von Lungenkrebs. Dabei wurde die Kombination als Erstlinientherapie bei Patienten mit lokal fortgeschrittenen Plattenepithelkarzinomen der Lunge (NSCLC) eingesetzt.

Zwar habe die Kombinationsstudie zu einem progressionsfreien Überleben gegenüber einer Behandlung mit einer Chemotherapie alleine geführt, heisst es in der Mitteiliung. Zu diesem Zeitpunkt in der Studie sei aber keine signifikante Überlebensverbesserung (overall survival) zu beobachten gewesen.

Die Studie laufe nun weiter wie geplant, wobei die bisherigen Daten an einem der kommenden Fachkongresse veröffentlicht würden.

Die IMpower131-Studie gehört zu einer Serie von Versuchsreihen mit dem Immuntherapeutikum Tecentriq, deren Daten in den kommenden Monaten erwartet werden. Für Roche sind diese Studien wichtig, um sich mit seinem Tecentriq stärker im Bereich der Immun-Onkologie etablieren zu können.

hr/uh/ra

Basel (awp)