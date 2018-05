Roche-Genussscheine fallen nach neuen Studiendaten zurück

Zürich (awp) - Die Roche-Titel gehören am Donnerstag nach neuen Studien-Daten zu den grössten Verlieren unter den Blue Chips. Der Konzern hatte in der Nacht Daten zur Überlebensdauer aus seiner Kombinations-Studie IMpower150 vorgelegt. Dabei wurde das Immun-Therapeutikum Tecentriq mit Avastin und Chemotherapie kombiniert und Patienten mit einer bestimmten Form von Lungenkrebs verabreicht. Ausserdem legte der Pharmakonzern längerfristige Daten zu seinem Mittel Alecensa vor, das ebenfalls in der Behandlung einer bestimmten Form von Lungenkrebs eingesetzt wurde.

Gegen 9.25 Uhr fallen die Genussscheine von Roche um 0,7 Prozent zurück. Der Leitindex SMI tritt zeitgleich mit einem Minus von 0,11 Prozent mehr oder weniger auf der Stelle.

Die ersten Reaktionen am Markt fallen sehr uneinheitlich aus. So heisst es etwa auf Händlerseite, die Daten seien überzeugend. Roche bleibe weiter im Rennen um einen führenden Platz im Markt für Lungenkrebs.

JPMorgan-Analyst Richard Vosser sieht das dagegen ganz anders. Er schreibt in einem ersten Kommentar, die Lage habe sich nach den vorgelegten Daten kaum geändert. Merck dürfte mit seinem Keytruda auch weiterhin den Ton in der Immunonkologie angeben. Roche scheine nach den präsentierten Daten hingegen eher zu einem Nischen-Spieler zu werden, der vor allem jenen Patienten mit einer Tumor-Mutation Behandlungschance eröffne.

Als nicht wirklich beeindruckend bezeichnet Analyst Stefan Schneider die Daten zum allgemeinen Überleben. Allerdings schränkt er ein, dass es sich hierbei um eine Zwischenanalyse handle. Man müsse die endgültigen Daten abwarten. Auch er betont, dass die Wirksamkeit bei Patienten mit Tumor-Mutationen aber positiv zu sehen seien, da sich Roche hierbei vom restlichen Markt absetze.

hr/tp