Robert Coallier, personnalité du monde alimentaire 2018

/CNW Telbec/ - Le lauréat du prix Personnalité du monde alimentaire 2018 est M. Robert Coallier, chef de la direction d'Agropur. C'est à l'occasion du Congrès annuel du Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) que plus de 400 convives prenaient part à la remise du prix.

GATINEAU, QC, le 24 mars 2018 Cette reconnaissance marque le grand mérite d'une personne qui contribue de façon importante et durable à l'industrie alimentaire québécoise. Les différentes candidatures sont soumises à un jury qui désigne, qui de leurs pairs, mérite de recevoir ce titre.

Chef de la direction d'Agropur depuis 2012, son premier mandat fut de lancer une vaste réflexion stratégique afin d'identifier les bases à partir desquelles l'entreprise allait évoluer et maintenir son leadership au sein de l'industrie. Cinq piliers de développement ont été identifiés dont celui qui a eu le plus d'impact sur l'industrie bioalimentaire québécoise, l'innovation.

Miser sur l'innovation a permis à M. Coallier et son équipe de développer des solutions dont l'impact dynamise tout le secteur de l'industrie laitière. Des initiatives audacieuses ont eu pour effet de bousculer les conventions, créer les produits laitiers de demain et susciter de l'intérêt au-delà des frontières québécoises.

M. Coallier travaille sans relâche à accélérer la croissance de la coopérative afin d'en assurer la pérennité et demeurer un acteur marquant dans une industrie laitière mondiale en pleine consolidation. C'est sous son leadership et grâce à une stratégie de fusions-acquisitions qu'Agropur est devenue une entreprise véritablement pancanadienne, puis nord-américaine, qui peut faire face à la vive concurrence du secteur laitier. De plus, il préconise une gestion moderne et rassembleuse, avec des objectifs clairs, afin de susciter l'adhésion aux projets de croissance et d'expansion d'Agropur.

Très actif dans l'industrie agroalimentaire, M. Coallier participe à différents conseils d'administration et tables de discussion afin de bien positionner le secteur agroalimentaire pour assurer sa croissance à long terme.

Ces dernières années, ses réalisations exceptionnelles ont été récompensées. Il s'est vu décerner le prix MBA de l'année 2015 pour son engagement, ses réalisations et ses réussites professionnelles. Il a aussi reçu le prix de Grand performant pour son travail constant et son leadership coopératif et, il a aussi reçu le Prix Hommage du Financial Executives International Canada pour l'ensemble de sa carrière.

Le CTAQ réitère ses sincères félicitations au lauréat et remercie le jury pour son implication et la Banque Nationale pour son support.

Le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) est une consolidation des forces de l'industrie qui représente 10 associations. Le CTAQ regroupe ainsi 80 % du volume annuel d'affaires d'une industrie de 28 milliards de dollars. Sa mission est d'assurer la représentation, la promotion et la défense des intérêts de ses membres auprès des parties prenantes et de les appuyer dans l'atteinte de leur plein potentiel pour assurer la pérennité de l'industrie alimentaire au Québec.

SOURCE CTAQ (Conseil de la transformation alimentaire du Québec)