Regierung beurteilt Absatz von E-Autos optimistisch

BERLIN (Dow Jones)--Trotz einer nur geringen Inanspruchnahme der dafür eingerichteten Kaufprämie sieht sich die Bundesregierung beim Markthochlauf für E-Autos auf dem richtigen Weg. Eine Sprecherin von Verkehrsminister Andreas Scheuer verwies am Mittwoch in Berlin auf die aktuellen Zulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes, wonach es bei Pkw mit alternativen Antriebsarten zweistellige Zuwachsraten gab. Die Sprecherin erklärte, es gebe viele Programme für E-Autos, die sehr gut funktionieren würden. Dies gelte beispielsweise für Massnahmen im Rahmen des "Sofortprogramms Saubere Luft" und bei der Elektrifizierung.

Laut Kraftfahrt-Bundesamt stieg die Zulassung von elektrisch betriebenen Pkw im März im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3.792 Fahrzeuge, ein Plus von 73,1 Prozent. Fahrzeuge mit Hybridantrieb (10.874) legten um 45,4 Prozent zu, darunter Plug-in-Hybride (3.018) um 31,9 Prozent. Benziner bildeten allerdings mit einem Anteil von 64 Prozent (plus 9,3 Prozent) die häufigste Kraftstoffart, gefolgt von dieselbetriebenen Pkw mit einem Anteil von 31,4 Prozent (minus 25,4 Prozent). Den Anteil von Fahrzeugen mit alternativem Antrieb wies das KBA nicht aus.

Wie das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle mitteilte, wurden bis Ende März 57.549 Anträge auf Zuschuss beim Kauf eines E-Autos gestellt. Das bereitgestellte Volumen reicht für 300.000 Autos mit Batterie oder einem gemischten Antrieb aus Verbrenner und Akku. Mittel, die bis Juni 2019 nicht abgerufen werden, verfallen. Der Staat unterstützt die Käufer reiner Batterieautos mit je 2.000 Euro und Hybride mit je 1.500 Euro. Die Förderung wird nur dann gewährt, wenn der Autohersteller mindestens den gleichen Anteil vom Nettopreis als Nachlass gewährt. Die Autos dürfen nicht mehr als 60.000 Euro kosten, um die Prämie einstreichen zu können.

Sondergutachten liegt vor

Irritationen gibt es weiterhin, ob die Bundesregierung zu ihrem Ziel steht, bis 2020 eine Million E-Autos auf Deutschlands Strassen rollen zu lassen. Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer konnte das am Mittwoch nicht mit einem klaren Ja oder Nein beantworten und erklärte lediglich: "Es ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin." Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte im Mai vergangenen Jahres erklärt: "So, wie es im Moment aussieht, werden wir dieses Ziel nicht erreichen."

Der Bundestag veröffentlichte unterdessen ein Sondergutachten des von der Bundesregierung eingesetzten Sachverständigenrates für Umweltfragen ( http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/011/1901100.pdf ). Das Gutachten war in Teilen bereits Ende letzten Jahres durchgesickert. Experten wie Claudia Kemfert vom DIW Berlin schlagen in dem Papier mit dem Titel "Umsteuern erforderlich: Klimaschutz im Verkehrssektor" vor, für 2025 eine verbindliche Quote von mindestens 25 Prozent rein elektrischer Fahrzeuge bei den Neuzulassungen festzuschreiben. 2030 soll die Quote demnach bei mindestens 50 Prozent liegen. Das Expertengremium fordert in dem Gutachten von der Bundesregierung zudem "anspruchsvolle Zielvorgaben" für EU-Flottengrenzwerte in 2025 und 2030.

