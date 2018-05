Reconstruction du pont d'étagement de la rue de l'Île-Charron, Longueuil - Reprise des travaux du chantier de l'Île-Charron

LONGUEUIL, QC, le 1er mai 2018 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports informe les usagers de la route de la reprise des travaux de reconstruction du pont d'étagement de la rue de l'Île-Charron. Les travaux reprendront le samedi 5 mai et se poursuivront toute l'année, avec différentes entraves qui seront précisées selon l'avancement des phases.

Les travaux de la première phase consistent à faire dévier les voies de circulation vers la bande médiane afin de permettre une aire de travail sécuritaire pour la construction des culées. Des fermetures complètes de l'autoroute 25, une direction à la fois, seront requises.

Réduction de la limite de vitesse et de la largeur des voies de circulation

À partir du 5 mai, et ce pour toute la durée des travaux, la limite de vitesse sur l'autoroute 25 sera réduite à 50 km/h entre le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine et l'autoroute 20/route 132. De plus, la largeur des voies sera réduite à 3,3 m pour ce même tronçon.

Entraves à la circulation

Fermeture complète de l'autoroute 25 en direction de Montréal

Dans la nuit du samedi 5 mai au dimanche 6 mai

(et au besoin dans la nuit du dimanche 6 mai à 22 h au lundi 7 mai à 5 h)

Ce qui implique les fermetures suivantes :

Fermeture de l'autoroute 25 en direction nord à la sortie n o 90 ( La Prairie / USA / Varennes ) de l'autoroute 20 (à la hauteur de la route 132) : de 23 h au lendemain à 7 h,

90 ( ) de l'autoroute 20 (à la hauteur de la route 132) : de 23 h au lendemain à 7 h, Fermeture de la bretelle d'entrée de la route 132 en direction est et en direction ouest vers l'autoroute 25 en direction nord : de 22 h 30 au lendemain à 7 h 30,

Fermeture des bretelles d'entrée du boulevard Marie-Victorin en direction est et en direction ouest vers l'autoroute 25 en direction nord : de 22 h 30 au lendemain à 7 h 30,

Fermeture de la bretelle d'entrée de la rue de l'Île-Charron vers l'autoroute 25 en direction nord : de 22 h 30 au lendemain à 7 h 30.

Fermeture complète de l'autoroute 25 en direction de la Rive-Sud

Dans la nuit du lundi 7 mai au mardi 8 mai

(et au besoin dans la nuit du mardi 8 mai au mercredi 9 mai, aux mêmes heures)

Ce qui implique les fermetures suivantes :

Fermeture de la bretelle d'entrée n o 80-S ( Tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine ) de l'autoroute 40 en direction ouest vers l'autoroute 25 en direction sud : de 22 h 30 au lendemain à 5 h,

80-S ( ) de l'autoroute 40 en direction ouest vers l'autoroute 25 en direction sud : de 22 h 30 au lendemain à 5 h, Fermeture de l'autoroute 25 en direction sud à la sortie n o 4 ( Montréal/Centre-ville ) (à la hauteur de l'avenue Souligny) : de 22 h au lendemain à 5 h 30,

4 ( ) (à la hauteur de l'avenue Souligny) : de 22 h au lendemain à 5 h 30, Fermeture de la bretelle en provenance de l'avenue Souligny en direction est vers l'autoroute 25 en direction sud : de 22 h au lendemain à 5 h 30,

Fermeture de la bretelle d'entrée de la rue Des Futailles (à la hauteur de la rue Tellier) vers l'autoroute 25 en direction sud : de 22 h au lendemain à 5 h 30,

Fermeture de la bretelle d'entrée de la rue de l'Île-Charron vers l'autoroute 25 en direction sud : de 22 h au lendemain à 5 h 30.

Les chemins de détour seront balisés à l'aide de panneaux de signalisation. Les usagers de la route sont invités à utiliser un itinéraire facultatif en empruntant un autre pont liant Montréal et la Rive-Sud.

Veuillez noter que l'accès aux installations de l'île Charron et aux îles de Boucherville sera maintenu durant les travaux, à l'exception des fermetures complètes ponctuelles.

En cas de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables, le début des travaux pourrait être reporté.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. De 2018 à 2020, plus de 4,8 milliards de dollars seront investis sur le réseau routier québécois, où plus de 2 000 chantiers seront en activité, créant plus de 31 000 emplois. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

