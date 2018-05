RAG-Stiftung steigt bei Deutsche Pfandbriefbank ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Die RAG-Stiftung ist bei der pbb Deutsche Pfandbriefbank AG einstiegen. Die Bergbaustiftung aus Essen hielt am 15. Mai einen Anteil von 4,5 Prozent an der Bank, wie aus einer Stimmrechtsmitteilung vom Freitag hervorgeht. Das entspricht rund 6 Millionen Inhaberaktien.

Ebenfalls am 15. Mai hatte sich der Bund fast komplett aus der Deutschen Pfandbriefbank zurückgezogen. Die staatlich kontrollierte Hypo Real Estate schloss den Verkauf von ca. 22 Millionen Inhaberaktien der pbb an institutionelle Investoren ab, das entsprach rund 16,5 Prozent des ausstehenden Grundkapitals. Ein "langfristig orientierter institutioneller deutscher Investor" habe dabei Aktien in Höhe von 4,5 Prozent des Grundkapitals der Deutsche Pfandbriefbank erworben, hatte die Hypo Real Estate an dem Tag mitgeteilt, die nach dem Verkauf noch mit 3,5 Prozent an der pbb beteiligt ist.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 18, 2018 04:38 ET (08:38 GMT)