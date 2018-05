QIAGEN begrüsst Liste essentieller Diagnostika der WHO (Essential Diagnostics List), die QuantiFERON-TB Gold umfasst

QIAGEN begrüsste heute die erste Ausgabe der Liste essentieller Diagnostika der Weltgesundheitsorganisation WHO (Essential Diagnostics List), in der die Anwendung von Interferon-Gamma-Release-Tests (IGRAs) für die Diagnose latenter Tuberkulose-Infektionen (TB-Infektionen) empfohlen wird. Die Aufnahme in die Liste erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem die WHO und andere Organisationen wie die US Centers for Disease Control (CDC), die International Panel Physicians Association (IPPA) und andere den Einschluss von IGRAs wie QuantiFERON-TB Gold Plus empfohlen haben.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) veröffentlichte im Mai 2018 ihre erste Ausgabe der Modellliste essentieller In-Vitro-Diagnostika (Model List of Essential In Vitro Diagnostics, EDL) in Anerkennung der Tatsache, dass IVDs ein essentieller Bestandteil zur Förderung einer universellen Gesundheitsversorgung darstellen, gesundheitliche Notfallsituationen ansprechen und die Gesundheit der Bevölkerung fördern. Die EDL beschreibt 113 IVDs, die von der WHO für die Anwendung auf verschiedenen Ebenen eines abgestuften nationalen Gesundheitssystems empfohlen werden.

QuantiFERON-TB Gold (QFT) ist einer von zwei in den WHO-Richtlinien als Alternative zu Tuberkulin-Hauttests empfohlenen Tests. Die jüngste QFT-Generation heisst QFT-Plus und ist in mehr als 75 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika, Afrika, Asien und im Nahen Osten erhältlich. QFT-Plus wurde erstmals 2015 eingeführt und basiert auf der Grundlage von QuantiFERON-TB Gold (QFT) von QIAGEN. QFT-Plus stellt einen bedeutenden wissenschaftlichen Fortschritt bei TB-Tests mit innovativen Antigenen dar, welche die zellvermittelte Immunreaktion auf Tuberkuloseinfektionen durch sowohl CD4+- als auch CD8+-T-Zellen messen. Die zusätzliche CD8+-Beurteilung führte dazu, dass die WHO in ihrem globalen TB-Bericht 2016 QFT-Plus (den einzigen derartigen Test auf dem Markt) wegen seines Potenzials bei der Identifikation von gefährdeten Erwachsenen mit einem höheren Risiko aktiver TB besonders genannt hat.

