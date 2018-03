PyeongChang 2018 : Performance record à des Jeux d'hiver pour l'Équipe paralympique canadienne

Le Canada conclut les Jeux avec 28 médailles, sa plus importante récolte de l'histoire à des Jeux paralympiques d'hiver



PYEONGCHANG, Corée du Sud, le 18 mars 2018 /CNW/ - Avec le skieur paranordique Mark Arendz en tête de l'Équipe paralympique canadienne à la cérémonie de clôture, le Canada a officiellement conclu neuf journées record de compétition avec une récolte de 28 médailles aux Jeux paralympiques d'hiver de PyeongChang 2018. C'est le plus grand nombre de podiums inscrits à ce jour par le Canada à des Jeux paralympiques d'hiver. Dans le classement établi en fonction du total des médailles, le Canada a pris le deuxième rang derrière les États-Unis, qui ont gagné 36 médailles, dont 13 d'or.

TABLEAU DES MÉDAILLES :

Or - 8 Argent - 4 Bronze - 16 TOTAL - 28

Avec 28 médailles, le Canada a fracassé son précédent record de médailles à des Jeux paralympiques d'hiver, soit 19 médailles remportées à Vancouver 2010. L'objectif de l'équipe avant le début de la compétition à PyeongChang était d'améliorer sa récolte de 16 médailles réalisée à Sotchi, il y a quatre ans. Toutefois, avec 10 médailles d'or, les Jeux de Vancouver marquent toujours le record de médailles d'or remportées par le Canada à des Jeux paralympiques d'hiver.

« Nous sommes extrêmement fiers de tous nos athlètes, entraîneurs et membres du personnel de soutien ici à PyeongChang », déclare Todd Nicholson, chef de mission de l'Équipe paralympique canadienne. « Ce furent des Jeux paralympiques remarquables pour l'Équipe paralympique canadienne. Non seulement nous avons réalisé notre objectif de dépasser les 16 médailles remportées à Sotchi 2014, nous avons aussi fait un tabac. Nous avons vécu neuf journées exceptionnelles d'action paralympique. Beaucoup de travail s'effectue en coulisse afin de réaliser ces performances, et ce succès est amplement mérité. J'adresse mes félicitations à tous les membres de notre équipe; ce fut une joie de les regarder concourir. »



« Le travail, le dévouement et l'engagement de chacun des membres de l'équipe ont contribué aux Jeux paralympiques d'hiver les plus fructueux du Canada », affirme Mark Arendz, six fois médaillé à PyeongChang et porte-drapeau du Canada à la cérémonie de clôture. « Qu'il s'agisse des athlètes, des entraîneurs, du personnel ou des officiels, ils ont tous démontré leur dévouement à la tâche et leur fierté à l'égard du drapeau canadien à travers ce qu'ils ont accompli pour contribuer à ces résultats historiques. »

« Tous nos paralympiens se sont démarqués pendant ces Jeux, et nous sommes très heureux des résultats obtenus », ajoute Marc-André Fabien, président du Comité paralympique canadien. « Tous les Canadiens devraient être extrêmement fiers de ces performances incroyables. Nous tenons à souligner l'excellent travail de nos organismes nationaux de sport, des entraîneurs et des membres de l'équipe de soutien qui ont investi en nos athlètes pour ces Jeux. Par des auditoires record sur toutes les plateformes, les Canadiens ont prouvé qu'ils voulaient être témoins du parasport et qu'ils avaient à cœur d'appuyer nos athlètes. Nous souhaitons remercier nos partenaires médiatiques et nos commanditaires d'avoir soutenu les efforts de notre consortium médiatique. »

LES PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS :

Mark Arendz ( Hartsville , Î.-P.-É.) est devenu le Canadien qui a remporté le plus grand nombre de médailles à une seule édition des Jeux paralympiques, avec six médailles en biathlon et en ski de fond - une d'or, deux d'argent et trois de bronze.

( , Î.-P.-É.) est devenu le Canadien qui a remporté le plus grand nombre de médailles à une seule édition des Jeux paralympiques, avec six médailles en biathlon et en ski de fond - une d'or, deux d'argent et trois de bronze. Mollie Jepsen ( West Vancouver , C.-B.) a été l'athlète féminine la plus prolifique de l'équipe canadienne; la skieuse de 18 ans ayant gagné quatre médailles en ski para-alpin - un d'or (super-combiné), une d'argent (slalom) et deux de bronze (descente et slalom géant).

( , C.-B.) a été l'athlète féminine la plus prolifique de l'équipe canadienne; la skieuse de 18 ans ayant gagné quatre médailles en ski para-alpin - un d'or (super-combiné), une d'argent (slalom) et deux de bronze (descente et slalom géant). Brian McKeever ( Canmore , Alb.) est devenu le paralympien canadien le plus décoré de l'histoire des Jeux d'hiver avec sa médaille d'or au 20 km en ski de fond qui a porté sa récolte de médailles paralympiques en carrière à 14. Il a par la suite augmenté sa récolte avec deux autres médailles d'or, au 1,5 km sprint et au 10 km et une médaille de bronze au 4x2,5 km relais ouvert. À présent, il a 17 médailles paralympiques, dont 13 d'or, à son palmarès.

( , Alb.) est devenu le paralympien canadien le plus décoré de l'histoire des Jeux d'hiver avec sa médaille d'or au 20 km en ski de fond qui a porté sa récolte de médailles paralympiques en carrière à 14. Il a par la suite augmenté sa récolte avec deux autres médailles d'or, au 1,5 km sprint et au 10 km et une médaille de bronze au 4x2,5 km relais ouvert. À présent, il a 17 médailles paralympiques, dont 13 d'or, à son palmarès. L'équipe canadienne de para-hockey sur glace a remporté l'argent, améliorant ainsi son résultat des deux précédents Jeux paralympiques. Le Canada a subi une défaite crève-cœur par 2-1 en prolongation face aux États-Unis.

a subi une défaite crève-cœur par 2-1 en prolongation face aux États-Unis. Six adolescents ont décroché des médailles - Natalie Wilkie ( Salmon Arm , C.-B.) en ski paranordique, Mollie Jepsen et Alexis Guimond ( Gatineau , QC) en ski para-alpin, ainsi que Liam Hickey ( St. John's , T.-N.-L.), James Dunn ( Wallacetown, Ont. ) et Corbyn Smith ( Monkton, Ont. ) en para-hockey sur glace. Ensemble, ils ont contribué à huit des médailles récoltées par le Canada.

( , C.-B.) en ski paranordique, et ( , QC) en ski para-alpin, ainsi que ( , T.-N.-L.), ( ) et ( ) en para-hockey sur glace. Ensemble, ils ont contribué à huit des médailles récoltées par le Canada. La plus jeune athlète du Canada à PyeongChang a récolté trois médailles; il s'agit de Natalie Wilkie , 17 ans, qui gagné une médaille d'or, une d'argent et une de bronze en ski de fond.

, 17 ans, qui gagné une médaille d'or, une d'argent et une de bronze en ski de fond. L'athlète le plus âgé de l'équipe a également gagné une médaille - Jamie Anseeuw ( Oak Bluff, Man .), 58 ans, a remporté le bronze curling en fauteuil roulant.

( .), 58 ans, a remporté le bronze curling en fauteuil roulant. 20 athlètes ont remporté leur première médaille paralympique à PyeongChang.

14 athlètes de l' Ontario ont gagné une médaille à PyeongChang (11 dans l'équipe de para-hockey sur glace). Les autres provinces dont les athlètes rentreront à la maison avec des médailles au cou sont : l' Alberta (sept), la Colombie-Britannique (cinq), le Manitoba (quatre), la Saskatchewan (deux), l'Île-du-Prince-Édouard (deux), le Québec (deux), Terre-Neuve-et- Labrador (un), et le Yukon (un).

ont gagné une médaille à PyeongChang (11 dans l'équipe de para-hockey sur glace). Les autres provinces dont les athlètes rentreront à la maison avec des médailles au cou sont : l' (sept), la Colombie-Britannique (cinq), le (quatre), la (deux), l'Île-du-Prince-Édouard (deux), le Québec (deux), Terre-Neuve-et- (un), et le (un). 11 athlètes (y compris trois guides) sont des médaillés multiples à ces Jeux : Mac Marcoux ( Sault Ste-Marie, Ont. ) et son guide Jack Leitch ( Calgary , Alb.), Brian McKeever et ses guides Graham Nishikawa ( Whitehorse , Yn) et Russell Kennedy ( Canmore , Alb.), Mollie Jepsen , Alana Ramsay ( Calgary , Alb.), Mark Arendz , Collin Cameron ( Sudbury, Ont. ), Natalie Wilkie , et Emily Young ( North Vancouver , C.-B.).

( ) et son guide ( , Alb.), et ses guides ( , Yn) et ( , Alb.), , ( , Alb.), , ( ), , et ( , C.-B.). Le Canada a maintenu sa série de podiums en curling en fauteuil roulant pour les quatrièmes Jeux de suite depuis l'entrée de ce sport dans le programme des Jeux paralympiques en 2006. L'équipe a gagné le bronze.

a maintenu sa série de podiums en curling en fauteuil roulant pour les quatrièmes Jeux de suite depuis l'entrée de ce sport dans le programme des Jeux paralympiques en 2006. L'équipe a gagné le bronze. Alexis Guimond est devenu le premier skieur canadien à remporter une médaille en ski para-alpin masculin debout. L'athlète de 18 ans a rebondi après deux quatrièmes places pour gagner le bronze à l'épreuve de slalom géant hommes, debout.

est devenu le premier skieur canadien à remporter une médaille en ski para-alpin masculin debout. L'athlète de 18 ans a rebondi après deux quatrièmes places pour gagner le bronze à l'épreuve de slalom géant hommes, debout. Collin Cameron est devenu le premier skieur paranordique canadien assis à gagner une médaille, avec le bronze obtenu au 7,5 km en biathlon. Il a plus tard ajouté une deuxième médaille de bronze à son palmarès au 15 km et une autre au 4x2,5 km relais ouvert en ski de fond.

est devenu le premier skieur paranordique canadien assis à gagner une médaille, avec le bronze obtenu au 7,5 km en biathlon. Il a plus tard ajouté une deuxième médaille de bronze à son palmarès au 15 km et une autre au 4x2,5 km relais ouvert en ski de fond. Les Canadiens ont manqué de justesse le podium à quelques occasions également, avec neuf quatrièmes places et cinq classements au top 5.

