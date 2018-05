Proclamation du lauréat de la 20e édition annuelle du Prix Donner

L'ouvrage STUMBLING GIANTS: Transforming Canada's Banks for the Information Age remporte le prix de 50 000 $

TORONTO, le 15 mai 2018 /CNW/ - Le lauréat du Prix Donner 2017-2018 a été annoncé ce soir par Ken Whyte, président de la Fondation canadienne Donner, à Toronto. Le gala de remise des prix a eu lieu au Carlu et a été animé par la présentatrice Amanda Lang.

Patricia Meredith et James L. Darroch ont reçu le Prix Donner de 50 000 $ pour leur ouvrage Stumbling Giants: Transforming Canada's Banks for the Information Age, publié par Rotman-UTP Publishing, une marque de la University of Toronto Press.

Mme Meredith et M. Darroch expliquent comment les six grandes banques du Canada ont survécu à la crise financière de 2008 en adhérant aux pratiques bancaires traditionnelles et éprouvées qui leur ont permis de jouir alors d'une situation sûre. Néanmoins, tandis que l'économie moderne de l'information à l'échelle mondiale poursuit sa croissance, les banques doivent faire face à leur crise de l'innovation si elles ne veulent pas devenir de plus en plus accessoires. Dans l'ouvrage Stumbling Giants, les auteurs proposent une nouvelle vision du secteur bancaire canadien, qui consiste en un appel à l'action destiné à tous les intervenants concernés afin qu'ils collaborent pour adapter le système bancaire au 21e siècle.

Au cours de sa délibération, le jury a notamment souligné : « Dans cet ouvrage original qui arrive à point nommé, Patricia Meredith et James L. Darroch avancent que les banques canadiennes ne tiennent pas compte des effets dévastateurs et perturbateurs des modifications liées aux technologies de l'information qui menacent leur existence. Ce livre est un manifeste politique qui plaide avec force la nécessité de passer du système bancaire canadien actuel reposant sur des succursales à un modèle conforme aux habitudes de l'ère des applications mobiles. Les auteurs offrent un ensemble cohérent de recommandations visant à mettre les banques canadiennes sur la bonne voie pour relever les défis et saisir les occasions offertes à l'époque de la technologie financière. Compte tenu de l'importance de ce secteur, cet ouvrage devrait susciter l'intérêt du grand public. Il constitue néanmoins une lecture essentielle pour tous les responsables du secteur financier, membres de conseils, et décideurs politiques au Canada. »

Les autres titres finalistes, qui ont valu chacun un prix de 7 500 $ à leur auteur, sont les suivants :

Charte canadienne et droits linguistiques : Pour en finir avec les mythes de Frédéric Bérard (Les Presses de l'Université de Montréal)

Pushing the Limits: How Schools Can Prepare Our Children Today for the Challenges of Tomorrow de Kelly Gallagher-Mackay et Nancy Steinhauer (Doubleday Canada)

Governing Public-Private Partnerships de Joshua Newman (McGill-Queen's University Press)

Too Critical to Fail: How Canada Manages Threats to Critical Infrastructure de Kevin Quigley, Ben Bisset et Bryan Mills (McGill-Queen's University Press)

Le lauréat du Prix Donner, tout d'abord retenu parmi une liste impressionnante de 78 candidats, a été choisi par un jury composé de cinq membres : David A. Dodge, (président du jury), Eva Busza, Jean-Marie Dufour, Jennifer Jeffs et Peter Nicholson.

Le président du jury s'est exprimé sur la liste des finalistes de cette année : « Ces livres sont des exemples éloquents du Prix Donner, portant sur des sujets pertinents et importants liés à la politique publique canadienne, fondés sur des recherches et des analyses judicieuses et originales, et accessibles au grand public. Ils abordent les questions spécifiques au Canada et auxquelles sont confrontées la plupart des régions du monde occidental. »

Le Prix Donner, créé en 1998, couronne chaque année l'excellence et l'innovation chez les auteurs d'ouvrages d'analyse et de recherche sur les politiques publiques au Canada. En remettant ce prix, la Fondation canadienne Donner cherche à élargir le débat sur les politiques, à sensibiliser le public à l'importance des décisions qui le concernent, et à contribuer de façon originale et concrète aux échanges de vues sur ces problématiques.

Patricia Meredith et James L. Darroch, et tous les finalistes, sont disponibles pour formuler des commentaires et accorder des entrevues.

SOURCE Fondation canadienne Donner