Presseschau vom Wochenende 21 (26./27. Mai)

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Auswahl von Artikeln zu wirtschaftsrelevanten Themen aus der Presse vom Wochenende:

GROSSBANKEN: Der russische Oligarch Viktor Vekselberg hat sich nach Informationen der "Schweiz am Wochenende" wohl zu juristischen Schritten gegen Schweizer Grossbanken entschlossen. Die Zeitung zitiert gut informierte Kreise, denen zufolge die Banken wegen der amerikanischen Sanktionen rund zwei Milliarden Franken von Vekselbergs Privatvermögen eingefroren haben sollen. Da die Konten allerdings nach Schweizer Recht eröffnt wurden und die Gelder in Franken und nicht in US-Dollar angelegt seien, habe sich Vekselberg zu juristischen Schritten entschlossen, so die Zeitung weiter. (Schweiz am Wochenende, S. 13, siehe separate Meldung).

VONTOBEL: Vontobel-Chef Zeno Staub will nach der Übernahme der Notenstein möglichst schnell Klarheit für seine neuen Mitarbeiter schaffen. Denn es wird wohl zu einem deutlichen Personalabbau kommen, besonders in administrativen Bereichen. "Es wird in diesen Bereichen sicher zu einer substanziellen Reduktion beim Personal kommen", sagte er im Interview mit der "SonntagsZeitung". Die Standorte der Bank werden sich durch die Übernahme wohl mehr als verdoppeln. (SonntagsZeitung, S. 35, siehe separate Meldung)

RAIFFEISEN: Die Verhaftung des ehemaligen Raiffeisen-Chefs Pierin Vinzenz beschäftigt seinen Nachfolger Patrik Gisel weiterhin. Der Geschäftsgang der Bank sei aber nicht davon betroffen, sagte er im Interview mit der "NZZ am Sonntag". Er selbst sei zwar bei den Raiffeisen-Beteiligungen, die nun in der Kritik stünden, als Stellvertreter des CEO involviert. Die Vorgänge, die die Staatsanwaltschaft nun untersuche, habe Vinzenz aber allein eingefädelt. "Intern hatten wir keine Kenntnis davon." Trotz der anhaltenden Diskussion um seine Person, will Gisel die Bank weiterhin führen. Da müsse er nun halt durch, so sein Kommentar. (NZZ am Sonntag, S. 23. siehe separate Meldung)

SAIRGROUP: Seit bald 17 Jahren läuft die Nachlassverwaltung der Auflösung der Swissair. Der bisherige Nachlassverwalter Karl Wüthrich geht nun in Pension und wird künftig nur noch im Hintergrund wirken. Bis zum Schlussbericht dürfte es einer Einschätzung nach noch bis 2020 dauern. Nun nennt er der "NZZ am Sonntag" erstmals eine Gesamtsumme für den Prozess. Die Kosten für das Verfahren würden sich, inklusive Honorare und Spesen für Wüthrich und sein Team in Höhe von 46 Millionen Franken, auf unter 300 Millionen Franken belaufen. Wie hoch die Kosten für die separaten Nachlassverfahren der Swissair und anderer Tochterfirmen sind, ist noch nicht bekannt. (NZZ am Sonntag, S. 19)

dm/