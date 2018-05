Presse: Vekselberg verklagt offenbar Schweizer Grossbanken

Zürich (awp) - Der russische Oligarch Viktor Vekselberg hat sich nach Informationen der "Schweiz am Wochenende" wohl zu juristischen Schritten gegen Schweizer Grossbanken entschlossen. Die Zeitung zitiert gut informierte Kreise, denen zufolge die Banken wegen der amerikanischen Sanktionen rund zwei Milliarden Franken von Vekselbergs Privatvermögen eingefroren haben sollen.

Da die Konten allerdings nach Schweizer Recht eröffnt wurden und die Gelder in Franken und nicht in US-Dollar angelegt seien, habe sich Vekselberg zu juristischen Schritten entschlossen, so die Zeitung weiter. Es gäbe keine rechtliche Grundlage für die Sperrung.

Zudem sind neben dem Privatvermögen auch weiterhin die Beteiligungen an den Industriefirmen Sulzer, Oerlikon und Schmolz+Bickenbach von der Credit Suisse gesperrt. Renova, die Beteiligungsfirma von Vekselberg, wage keine Prognose, wann sie freigegeben würden, zitiert die Zeitung eine Person aus dem Umfeld von Vekselberg.

dm/