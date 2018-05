Presse: Saint Gobain gibt Kampf um Kontrolle bei Sika auf

(Meldung ausgebaut)

Zürich (awp) - Der seit Dezember 2014 schwelende Streit um die Kontrolle der Stimmenmehrheit bei Sika scheint sich dem Ende zu nähern. Saint Gobain gibt einem Bericht der Financial Times zufolge den Kampf um die Kontrolle bei Sika auf. In einer mehrstufigen Transaktion erhalte der französische Baustoffkonzern im Gegenzug eine finanzielle Entschädigung, schreibt die Zeitung am Freitag unter Berufung auf Kreise.

So soll der Kaufvertrag mit der Familienholding Schenker-Winkler Holding (SWH) weiter umgesetzt werden, wobei 17 Prozent des Kapitals und 52 Prozent der Stimmrechte erworben werden. Danach soll dann Saint Gobain 7 Prozent der Anteile wieder an Sika veräussern. Dem Artikel zufolge könne die Vereinbarung bereits am heutigen Freitag bekanntgegeben werden, sei aber noch nicht komplett finalisiert.

SIKA-KURS SEIT DEZEMBER 2014 MEHR ALS VERDOPPELT

Der Grund für die Art der Transaktion liege vor allem in der steuerlichen Behandlung, so der Bericht weiter. Mit dem Schritt könne Saint Gobain von dem starken Kursanstieg der Sika-Aktien seit Beginn des Übernahmeversuchs profitieren schreibt die Zeitung weiter. Sika notierten zu Beginn des Streits bei rund 3'700 Franken, aktuell liegt der Kurs bei rund 7'500 Franken.

Am Anfang des Übernahmestreits stand der im Dezember 2014 veröffentlichte Entscheid der Besitzerfamilie Burkard, ihre Stimmrechtsmehrheit an Sika, die sie über ihre Familienholding Schenker-Winkler Holding (SWH) hält, zum Preis von 2,75 Milliarden Franken zu verkaufen. Damit hätte Saint Gobain die Kontrolle bei Sika übernommen, ohne den restlichen Aktionären ein Angebot unterbreiten zu müssen.

Ein Teil des Verwaltungsrats und das Management von Sika wehren sich gegen den Verkauf. Vor der Generalversammlung im Juli 2015 beschränkte der Verwaltungsrat mit Berufung auf die sogenannte Vinkulierungsbestimmung in den Statuten das Stimmrecht der Sika-Erben in entscheidenden Fragen auf 5 Prozent. Die Erbenfamilie reichte dagegen beim Zuger Kantonsgericht eine Klage ein.

