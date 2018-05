Presse: Saint Gobain gibt Kampf um Kontrolle bei Sika auf

Zürich (awp) - Saint Gobain gibt einem Bericht der Financial Times zufolge den Kampf um die Kontrolle bei Sika auf. In einer mehrstufigen Transaktion erhalte der französische Baustoffkonzern im Gegenzug eine finanzielle Entschädigung, schreibt die Zeitung am Freitag unter Berufung auf Kreise.

So soll der Kaufvertrag mit der Familienholding Schenker-Winkler Holding (SWH) weiter umgesetzt werden, wobei 17 Prozent des Kapitals und 52 Prozent der Stimmrechte erworben werden. Danach soll dann Saint Gobain 7 Prozent der Anteile wieder an Sika veräussern. Dem Artikel zufolge könne die Vereinbarung bereits am heutigen Freitag bekanntgegeben werden, sei aber noch nicht komplett finalisiert.

yr/gab