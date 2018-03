Preh Car Connect nutzt am Standort in Dresden ein Mietgebäude von Heinkel Modulbau, Blaubeuren

Der Dresdner Automobilzulieferer Preh Car Connect ist ein Spezialist für Connectivity- und Infotainment-Lösungen und gehört zur international erfolgreichen Preh-Gruppe, die weltweit mehr als 6000 Mitarbeiter beschäftigt. Der Standort in Dresden wächst. Allein in der ersten Jahreshälfte 2017 hat das Unternehmen über 100 neue Arbeitsplätze geschaffen. Mit den Neueinstellungen verstärkt Preh Car Connect vor allem die Bereiche rund um die Forschung und Entwicklung. Um dem damit einhergehenden Raumbedarf schnellstmöglich gerecht zu werden, wurde Heinkel Modulbau, Blaubeuren, beauftragt, interimsweise ein neues Bürogebäude als Mietobjekt mit hohem Anspruch an Qualität und Optik zur Verfügung zu stellen.

Nur insgesamt 17 Wochen dauerte die Realisierung des 2-geschossigen Bürogebäudes von der Fertigung der neuen Raummodule bis hin zur Montage in Dresden. Für die 2000 qm Nutzfläche wurden 108 Raummodule vom schwäbischen Blaubeuren nach Sachsen transportiert.

Das Mietgebäude von Heinkel Modulbau bietet Arbeitsplätze für 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das 81 x 12 m grosse Bürogebäude zeigt eindrucksvoll, dass auch ein Interimsgebäude in Containerbauweise auf spezifische Anforderungen eines Unternehmens abgestimmt werden kann. Für die Fassade wurden glattflächige, kolorierte Fassadenplatten gewählt. Damit fügt sich das Mietgebäude harmonisch in die Bestandsumgebung ein. Die hochwertige Innenausstattung entspricht den anspruchsvollen Vorgaben von Preh Car Connect und gewährleistet gute Arbeitsbedingungen.

Projektdaten Bürogebäude für Preh Car Connect, Dresden:

- 2-geschossiges Mietgebäude mit einer Nutzfläche von 2000 qm

- Büronutzung mit Besprechungsräumen, Teeküchen, WCs und Duschräumen

- Grösse des Gebäudes: 81,3 x 12,3 m, bestehend aus 108 Raummodulen

- Realisierungszeit: 17 Wochen, davon 12 Wochen Fertigung der Module, 5 Wochen Montage

- Fassade: kolorierte glattflächige Fassadenplatten

- Dämmung: Steinwolle gemäss Energieeinsparverordnung

- massive Brandwand

- innenliegende Treppenhäuser

- Heizung/Klimatisierung: Luft-/Luft-Wärmepumpen

Weitere Informationen:

Heinkel Modulbau GmbH

Jochen Daur

Helfensteinerstr. 28

89143 Blaubeuren

Tel: 07344 - 173-13

E-Mail: j.daur@heinkel-modulbau.de

Website: www.heinkel-modulbau.de

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Projekt:Agentur Heimpel Braunsteffer GmbH

Claudia Braunsteffer

Magirusstrasse 33

89077 Ulm

Tel: 0731 - 96287-0

E-Mail: c.braunsteffer@projektagentur.de

Über die Heinkel Modulbau GmbH

Die Heinkel Modulbau GmbH mit Sitz in Blaubeuren ging im Jahre 2000 aus dem 1945 gegründeten Familienunternehmen Heinkel Fahrzeugbau und der Firma Heinkel Medizinsysteme hervor. Das junge Unternehmen ist auf die Planung und Erstellung hochwertiger, mobiler Raumsysteme und Sondercontainer in modularer Bauweise für Büro und Verwaltung, Kindergärten und Schulen, Verkaufsbereiche, Technikausstattungen, Medizin und Labor, Pforten sowie Sanitär und Soziales spezialisiert. Neben Raumsystemen für Privatwirtschaft, Grossindustrie und öffentliche Hand bietet Heinkel Modulbau auch spezielle Technik-Container für ganz besondere Anforderungen. Das Unternehmen zeichnet sich durch eine gleichbleibende Qualität und Präzision in der Fertigung aus und konnte sich dank der hochwertigen Container-Lösungen in dem kontinuierlich wachsenden Markt immer höhere Marktanteile sichern. Neben dem Kerngeschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz realisiert das Unternehmen auch vermehrt im anderssprachigen Ausland hochprofessionelle Lösungen für mobile Raumsysteme. Mit seinen 75 Mitarbeitern erwirtschaftete die Heinkel Modulbau GmbH im Jahr 2015 einen Umsatz von über 20 Millionen Euro. www.heinkel-modulbau.de

