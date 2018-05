Postbank schliesst in grossem Umfang Filialen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Postbank will laut einem Zeitungsbericht in grossem Umfang Filialen schliessen. Insgesamt 72 Standorte über ganz Deutschland verteilte seien davon betroffen, schreibt die Bild am Sonntag mit Verweis auf eine interne Streichliste, die der Zeitung vorliege. Das Bundesland Nordrhein-Westfalen sei demnach mit 21 Schliessungen am stärksten betroffen.

Den Unterlagen zufolge liefen die Filial-Schliessungen bei der Tochter der Deutschen Bank schon seit Februar und sollen bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Bei der Postbank war kurzfristig niemand für eine Stellungnahme erreichbar.

Auf Anfrage der Zeitung erklärte Postbank-Vorstand Susanne Klöss, dass noch weitere Standorte gestrichen würden: "Am Ende werden es deutlich über 100 in diesem Jahr sein", sagte sie der Bild am Sonntag. Damit schliesst die Postbank, die rund 1.000 Filialen betreibt, in diesem Jahr etwa jeden zehnten Standort.

Viele der betroffenen Filialen gelten nach Informationen der Bild am Sonntag als unrentabel. Der Grossteil der Mitarbeiter sei von der Deutschen Post ausgeliehen und gehe dorthin zurück. Die Filialschliessungen hätten aber nicht damit zu tun, dass die Deutsche Bank zurzeit daran arbeitet, die Postbank in ihr Privatkundengeschäft zu integrieren, sagte Klöss der Zeitung. Sie Massnahmen seien vielmehr Teil der langfristigen Strategie.

