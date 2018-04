Polyphor stellt positive Studiendaten für Balixafortide in Fachzeitschrift vor

So habe die renommierte Fachpublikation "The Lancet Oncology" die Daten aus der klinischen Studie Phase Ib/Proof-of-Concept publiziert, teilt das Unternehmen am Montag mit. In Kombination mit Eribulin habe der CXCR4-Antagonist eine vielversprechende Anti-Tumor-Aktivität bei intensiv vorbehandelten metastasierenden Brustkrebspatientinnen gezeigt.

"Die Veröffentlichung dieser Studie in einer der renommiertesten onkologischen Fachzeitschriften der Welt spiegelt die Qualität der Forschung und die potenzielle Bedeutung der Daten wider", wird Debra Barker, Chief Medical and Development Officer von Polyphor, in der Meldung zitiert. Nun würden die nächsten konkreten Schritte in Richtung einer Zulassungsstudie unternommen. Mitte April hatte das Unternehmen für den Wirkstoff den Fast-Track-Status der US-Zulassungsbehörde FDA erhalten.

Zürich (awp)