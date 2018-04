Polyphor kündigt Pipeline-Daten für Fachkongress ECCMID an

Allschwil (awp) - Der Börsenkandidat Polyphor kündigt für den Fachkongress ECCMID (Europäischer Kongress für klinische Mikrobiologie und Infektionskrankheiten) in Madrid Daten aus seiner Pipeline an. Man werde Erkenntnisse zu "Antibiotika gegen das Aussenmembranprotein" ("Outer Membrane Targeting Antibiotics" - OMPTA) und dem wichtigsten Wirkstoff Murepavadin (POL7080) präsentieren, teilt das Biopharmaunternehmen am Montag mit.

hr/cf