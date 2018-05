Pleite von Air Berlin kostet Staat dreistelligen Millionenbetrag

Aus Mitteln der Bundesagentur für Arbeit wurden 57,1 Millionen Euro Insolvenzgeld gezahlt, wie die Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion mitteilte. Hinzu kamen 15,8 Millionen Euro an Sozialversicherungsbeiträgen und 5,2 Millionen Euro für Transferkurzarbeitergeld. Von dem am 4. September 2017 zugesagten Kredit an Air Berlin von 150 Millionen Euro flossen demnach bisher erst 61 Millionen Euro zurück.

Die Rückzahlungsquote könnte sich nach Regierungsangaben aber noch erhöhen. "In den nächsten Wochen" seien weitere Rückzahlungen zu erwarten, hiess es seitens der Regierung: "Insgesamt geht die Bundesregierung nach derzeitiger Lage der Dinge davon aus, dass auf lange Sicht weitere Rückflüsse im zweistelligen Millionenbereich erzielt werden können."

Laut einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur haben gut ein halbes Jahr nach dem letzten Air-Berlin-Flug mindestens 3.140 der rund 8.000 früheren Mitarbeiter einen neuen Arbeitsplatz. Hunderte weitere hoffen demnach, durch ein Einstellungsprogramm bei easyJet und über Transfergesellschaften eine neue Stelle zu finden.

BERLIN (Dow Jones)