Peach Property begibt eine Hybridanleihe über 50 Mio Franken

Zürich (awp) - Das Immobilienunternehmen legt eine Optionshybridanleihe mit einem Volumen von 50 Millionen Franken auf. Bei entsprechend grosser Nachfrage ist eine Aufstockung bis zu einem Gesamtvolumen von 100 Millionen möglich, teilt das Unternehmen am Dienstag mit. Die eingenommenen Mittel will Peach insbesondere zum Ausbau des Immobilienportfolios in Deutschland sowie zum Schuldenabbau verwenden.

Die Anleihe habe eine unbegrenzte Laufzeit, eine erstmalige Kündigung durch Peach Property sei per 22. Juni 2023 möglich. Mit jeder Obligation im Nennwert von 1'000 Franken erhalte man vier Optionsscheine zum Bezug von Namenaktien der Gruppe. Jeder Optionsschein berechtigt zum Bezug einer Namenaktie zum Ausübungspreis von 25 Franken vom 25. Juni 2018 bis 25. Juni 2021.

Bestehende Aktionäre können die Obligationen zeichnen, dabei berechtigen 54,43 Aktien zur Zeichnung einer Obligation. Erster Handelstag der Namenaktien ex Vorwegzeichnungsrecht ist der 4. Juni 2018. Die Kotierung der Obligationen (auch ^cum und ex Option) soll am 25. Juni erfolgen.

Der Zinskupon belaufe sich bis zum 22. Juni 2023 auf 1,75 Prozent, danach auf den dann geltenden Kapitalmarktsatz (mind. null Prozent) zuzüglich 9,25 Prozent.

