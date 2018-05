Passant de 4 à 60 °C en 40 secondes seulement, le nouveau FlashGriller de Midea impressionne les acheteurs au salon 2018 de la NRA

CHICAGO, 20 mai 2018 /CNW/ - Midea, fournisseur d'électroménagers novateurs, a impressionné les acheteurs lors du Salon international de la restauration 2018 (National Restaurant Association, NRA) avec son FlashGriller, une nouveauté qui combine trois technologies de cuisson et un centre de contrôle programmable intuitif, changeant ainsi la donne en termes d'efficacité et de consistance.

Le FlashGriller fait partie d'une gamme d'appareils professionnels novateurs que Midea présente au salon de la NRA. Midea invite le public à venir voir toute sa gamme de produits au stand 10216.

« Nous sommes ravis de lancer le nouveau Midea FlashGriller au salon de la NRA, car il illustre notre excellence en matière d'innovation et indique clairement que nous sommes un leader dans ce domaine », a déclaré Gino Iacovella, directeur du développement commercial de la division Midea Kitchen Appliances, Midea America.

Alliant une presse à griller, le chauffage infrarouge et la cuisson au magnétron, le FlashGriller de Midea peut chauffer un café sandwich ordinaire, allant de 4 °C à 60 °C, en 40 secondes seulement. Les systèmes sont optimisés pour chauffer les aliments de façon uniforme et créer sur la surface un fini grillé parfait.

Outre l'efficacité du chauffage, dûment optimisée, le FlashGriller de Midea dispose de capacités de collecte de données, de quoi aider les restaurants à optimiser leurs processus menu et service.

D'autre part, le centre de contrôle programmable, celui de Midea FlashGriller, est accessible via un PC et un port USB, ce qui permet de standardiser les processus de cuisson, sans effort, même sur plusieurs machines. Il est capable de stocker de grandes quantités de paramètres recettes, si bien que chaque sandwich, panini, baguel ou burrito est cuit à la perfection, à chaque reprise, quel que soit le grillardin ou le point de vente du restaurant. Le centre de contrôle enregistre également les données d'utilisation de la machine pour indiquer avec précision quand les composants principaux doivent être entretenus avant qu'ils ne soient épuisés, évitant des interruptions coûteuses aux opérations du restaurant.

Autres caractéristiques notables : une plaque supérieure auto-ajustable qui se moule au contenu, un couvercle à ouverture automatique qui sert de garantie supplémentaire à la consistance du produit, un affichage clair de progression afin que les serveurs puissent informer les clients du délai d'attente précis des commandes et un mode d'économie d'énergie automatique.

« Nous sommes en train de nous imposer comme une marque de confiance dans le secteur de la restauration et nous montrons aux acheteurs que nous offrons une gamme complète d'appareils professionnels d'avant-garde », explique M. Gino.

À propos de la division Midea Kitchen Appliances

La division Midea Kitchen Appliances, fondée en 1968, est affiliée à Midea Group, l'un des principaux fabricants d'appareils électroménagers en Chine. Avec un chiffre d'affaires dépassant 3 milliards de dollars en 2017, la division Midea Kitchen Appliances est, selon Euromonitor, le premier fabricant d'appareils électroménagers, le premier fabricant mondial de fours à micro-ondes et le troisième au rayon des lave-vaisselle. Elle exploite trois bases de production et deux centres de R et D en Chine, ainsi qu'une base de production en Biélorussie et des centres de R et D à Bologne, en Italie, et à Louisville au Kentucky.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/693941/Midea_FlashGriller_FRC.jpg

SOURCE Midea Kitchen Appliance Division