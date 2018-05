Partners Group gibt Resultate der Generalversammlung von Partners Group Holding AG bekannt

Mitteilung





Baar-Zug, Schweiz, 9. Mai 2018

An der heutigen Generalversammlung in Cham, Schweiz, genehmigten die Aktionäre sämtliche Anträge des Verwaltungsrats.



1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2017 mit der konsolidierten Jahresrechnung und dem Einzelabschluss sowie Kenntnisnahme des Prüfungsberichts

Die Aktionäre genehmigten den Geschäftsbericht 2017 mit der konsolidierten Jahresrechnung und dem Einzelabschluss und nahmen den Prüfungsbericht zur Kenntnis.



2. Antrag zur Verwendung des Bilanzgewinns

Die Aktionäre genehmigten eine Dividendenausschüttung von CHF 19.00 pro Aktie. Die Auszahlung der Dividende ist für den 16. Mai 2018 geplant. Ab dem 14. Mai 2018 handeln die Aktien ex-Dividende. Der Dividendenstichtag ist der 15. Mai 2018.



3. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2017

Die Aktionäre genehmigten den Vergütungsbericht 2017 in einer Konsultativabstimmung.



4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Die Aktionäre erteilten den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung Entlastung für ihre Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2017.



5. Statutenänderung: Zusammensetzung der Ausschüsse (Committees) des Verwaltungsrats und andere Anpassungen

Die Aktionäre nahmen den Antrag zu den Statutenänderungen an.



6. Genehmigung von Vergütungen



6.1 Rückwirkende Genehmigung des Budgets für die maximale Vergütung des Verwaltungsrats

Die Aktionäre genehmigten rückwirkend das Budget für die maximale Vergütung des Verwaltungsrats für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2017 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2018.

6.2 Genehmigung der maximalen Vergütung des Verwaltungsrats

Die Aktionäre genehmigten die maximale Vergütung des Verwaltungsrats für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung 2019.

6.3 Rückwirkende Genehmigung des Budgets für die maximale Vergütung der Geschäftsleitung

Die Aktionäre genehmigten rückwirkend die Budgets für die maximale Vergütung der Geschäftsleitung für die Geschäftsjahre 2017 und 2018.

6.4 Genehmigung der maximalen Vergütung der Geschäftsleitung

Die Aktionäre genehmigten die maximale Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019.



7. Wahlen

Die Aktionäre wählten Steffen Meister als Präsidenten des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Die Aktionäre wählten ausserdem Dr. Charles Dallara, Grace del Rosario-Castaño, Dr. Marcel Erni, Michelle Felman, Alfred Gantner, Dr. Eric Strutz, Patrick Ward, Urs Wietlisbach und Dr. Peter Wuffli als Mitglieder des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.



Darüber hinaus wählten die Aktionäre Grace del Rosario-Castaño und Dr. Peter Wuffli als Mitglieder des Nomination & Compensation Committee (Nominierungs- und Vergütungsausschuss) für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.



Zusätzlich wählten die Aktionäre Hotz & Goldmann in Baar, Schweiz, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung und wählten KPMG AG, Zürich, Schweiz, als Revisionsstelle für eine weitere Amtszeit von einem Jahr.

Über Partners Group

Partners Group ist ein globaler Manager von Privatmarktanlagen mit einem verwalteten Vermögen von EUR 62 Mrd. in den Bereichen Private Equity, Private Real Estate, Private Infrastructure und Private Debt. Die Firma bietet internationalen institutionellen Investoren ein breit gefächertes Angebot an Produktlösungen und massgeschneiderten Portfolios an. Der Hauptsitz der Gesellschaft ist in Zug und weitere Niederlassungen befinden sich in Denver, Houston, New York, São Paulo, London, Guernsey, Paris, Luxemburg, Mailand, München, Dubai, Mumbai, Singapur, Manila, Shanghai, Seoul, Tokio sowie Sydney. Partners Group beschäftigt über 1’000 Mitarbeiter und ist an der Schweizer Börse SIX (Symbol: PGHN) notiert. Die Partner sowie alle Mitarbeiter von Partners Group sind bedeutende Anteilseigner der Firma.

