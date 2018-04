Panasonic startet Off-Grid Solutions Projekt zur Hundertjahrfeier

Die Panasonic Corporation gab bekannt, dass sie ein Projekt für Menschen in netzfernen Gebieten gestartet hat, das Bildungsaktivitäten kombiniert, um das Verständnis für Elektrizität und die Bereitstellung der damit verbundenen Produkte des Unternehmens zu fördern. Das Projekt für netzferne Lösungen ist Teil der Initiativen zur gesellschaftlichen Verantwortung von Panasonic zur diesjährigen Feier des hundertjährigen Bestehens des Unternehmens.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180423006643/de/

Power Supply Station installed in Indonesia as part of the project (West Kalimantan) (Photo: Business Wire)

Diese neue Initiative zielt darauf ab, die Schaffung einer nachhaltigen Gesellschaft zu unterstützen, in der jeder Einzelne ohne Zugang zum Stromnetz ein unabhängiges Leben führen kann. Panasonic wird seine Produkte wie Solaranlagen und Speichersysteme spenden, Fortbildungen und technische Schulungen anbieten, um sein Personal zu fördern und die Entwicklung lokaler Geschäftsmodelle zu unterstützen, die die Vorteile der Elektrizität nutzen. Mit diesen Aktivitäten will Panasonic dazu beitragen, eine solide Bildungsgrundlage zu schaffen, das lokale Einkommen zu erhöhen und die Unabhängigkeit dieser Gemeinden zu unterstützen. Diese Aktivitäten werden auch zu den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) beitragen.

Das neue Projekt richtet sich an Gemeinden in Asien und Afrika mit einer grossen netzfernen Bevölkerung, wo Panasonic mit NGOs und NPOs zusammenarbeiten wird, die sich um die Lösung gesellschaftlicher Probleme dieser Gemeinden bemühen. Mit Beginn in Indonesien (Januar 2018-Dezember 2019), Myanmar (April 2018-März 2020) und Kenia (wird derzeit koordiniert) werden die Aktivitäten schrittweise auf weitere Regionen und Länder ausgedehnt.

Spezifische Aktivitäten des Projekts

1. Ausbildung für nachhaltige Entwicklung für die lokale Bevölkerung

Um die freiwillige Nutzung der gespendeten Produkte zu fördern, wird Panasonic das Bewusstsein der lokalen Bevölkerung für den Stromverbrauch schärfen und grundlegende Schulungen zu Solarmodulen und Speichersystemen anbieten.

2. Spende von solaren Energie-Erzeugungs- und Speichersystemen zur Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien

Panasonic spendet sein eigenständiges Photovoltaik-Paket namens Power Supply Station (Stromversorgungsstation), kompakte Energiespeichersysteme mit LED-Beleuchtung, bekannt als eneloop Solarspeicher, und Solarlaternen, unter anderem. Sie werden in Schulen und Gemeindeversammlungshallen sowie in Heimen eingesetzt.

3. Entwicklung von strombasierten lokalen Industriemodellen zur Ertragssteigerung

Panasonic wird versuchen, kleine Industriemodelle wie z.B. landwirtschaftliche und fischverarbeitende Betriebe zu entwickeln, die die von Solarzellen und Speichersystemen erzeugte Energie nutzen. Das Ziel besteht darin, die für die Fortführung dieser Geschäfte erforderlichen Mittel, einschliesslich der Wartung der Systeme und des Batteriewechsels, zu sichern, um eine positive sozioökonomische Wirkung in der Gemeinschaft zu erzielen.

Durch seine Corporate-Citizenship-Aktivitäten, die sich darauf konzentrieren, Entwicklungsländer bei der Lösung ihrer gesellschaftlichen Probleme zu unterstützen, strebt Panasonic die Schaffung von "A Better Life, A Better World" an.

Nachhaltige Entwicklungsziele des Projekts für netzferne Lösungen

- Erschwingliche und saubere Energie

- Partnerschaften für die Ziele

- Gute Gesundheit und Wohlbefinden

- Hochwertige Ausbildung

- Gleichstellung der Geschlechter

- Keine Armut

Panasonics Aktivitäten zur Unterstützung von Schwellen- und Entwicklungsländern

Mit der Schaffung einer integrativen Gesellschaft ohne Armut als zentrales Thema setzt Panasonic seine Aktivitäten im Bereich Corporate Citizenship auf der Grundlage seiner Philosophie fort, durch den Einsatz seiner Technologien und Produkte zur Entwicklung der Gesellschaft beizutragen. Im Hinblick auf Aktivitäten zur Unterstützung von netzfernen Gemeinden hat Panasonic das 100-Tausend-Solarlaternen-Projekt durchgeführt, bei dem das Unternehmen 100.000 Solarlaternen an Entwicklungsländer auf der ganzen Welt gespendet hat. Die nächste Initiative, die im März dieses Jahres gestartet wurde, ist das Projekt Bringing Light to People (Menschen Licht bringen), das sich zum Ziel gesetzt hat, durch Massenfinanzierung und die Spende von gebrauchten Büchern mithilfe der Öffentlichkeit Licht in netzferne Gemeinden zu bringen.

Über die Ziele der nachhaltigen Entwicklung

Die SDGs sind eine Reihe von globalen Zielen, die zwischen 2016 und 2030 erreicht werden sollen und die von der Generalversammlung der Vereinten Nationen im September 2015 angenommen wurden, um eine nachhaltige Welt zu schaffen. Sie bestehen aus 17 Zielen und 169 spezifischen Ergebnissen.

Quelle: https://news.panasonic.com/global/press/data/2018/04/en180423-2/en180423-2.html

Weiterführende Links

Website zu Corporate-Citizenship-Aktivitäten: https://www.panasonic.com/global/corporate/sustainability/citizenship/solution.html

Website von "Bringing Light to People": https://www.panasonic.com/global/corporate/sustainability/citizenship/solution/akari.html

Website des Projekts mit 100 Tausend Solarlaternen: https://panasonic.net/sustainability/en/lantern/

Facebook: https://www.facebook.com/PanasonicSolarLantern

Panasonic erfüllt das Projekt "100 Tausend Solarlaternen" in seinem 100. Jahrestag und bringt Licht in netzferne Gemeinden weltweit (30. Januar 2018)

https://news.panasonic.com/global/stories/2018/54520.html.

Panasonic liefert die "Power Supply Station" (Stromversorgungsstation) als eigenständige Photovoltaik-Anlage nach Indonesien (23. Mai 2017)

https://news.panasonic.com/global/topics/2017/47367.html

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180423006643/de/