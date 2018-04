Til Nasdaq OMX Copenhagen A/S

Selskabsmeddelelse nr. 419

April 10, 2018





MEDDELELSE OM AFSLUTNING AF KØBSTILBUDDET SAMT ENDELIGT RESULTAT HERAF

Under henvisning selskabsmeddelelse nr. 417 samt overtagelsestilbudsbekendtgørelsens § 23, stk. 1, nr. 3. offentliggør Glunz & Jensen Holding A/S nedenstående meddelelse modtaget fra Heliograph Holding GmbH (Heliograph):

”Heliograph Holding GmbH, Krailling, Tyskland, den 10. april 2018

Meddelelse om afslutning af Købstilbuddet samt endeligt resultat heraf

Heliograph Holding GmbH, selskabsregistreringsnummer HRB 176787 ("Heliograph”), et helejet datterselskab af MRB Holding GmbH, som ultimativt er ejet af Hr. Max Rid, offentliggjorde den 12. marts 2018 et tilbudsdokument (”Tilbudsdokumentet”) med vilkårene for Heliographs pligtmæssige købstilbud (”Købstilbuddet”) til aktionærerne i Glunz & Jensen Holding A/S, CVR-nr. 10239680 ("Glunz & Jensen”).

I overensstemmelse med Tilbudsdokumentet udløb tilbudsperioden i går den 9. april 2018, kl. 16:00 (dansk tid).

Heliograph meddeler hermed afslutning af Købstilbuddet samt det endelige resultat heraf, jf. § 21, stk. 3 i Bekendtgørelse om overtagelsestilbud.

Heliograph har modtaget accept fra aktionærer i Glunz & Jensen, der repræsenterer 1.591 aktier á DKK 20, nominel værdi, svarende til 0,087 % af aktiekapitalen og stemmerettighederne i Glunz & Jensen.

Efter afviklingen af Købstilbuddet vil Heliograph eje 559.411 aktier á DKK 20, nominel værdi, svarende til 30,71 % af den samlede aktiekapital og stemmerettighederne i Glunz & Jensen.

Afvikling af Købstilbuddet

Afviklingen af Købstilbuddet vil blive iværksat hurtigst muligt. Handelsdagen for afvikling forventes at være inden for 3 dage efter datoen for denne meddelelse.

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til:

Heliograph Holding GmbH

Telefon +49 89 78596 121

Fax +49 89 78596 173”

For yderligere information:

Administrerende direktør, René Normann Christensen, +4524234677

Bestyrelsesformand, Carsten Knudsen, +4521464236