QUÉBEC, le 24 mai 2018 /CNW Telbec/ - La Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) a décerné jeudi soir la Médaille d'or de l'Ordre du mérite 2017-2018 à M. Claude Lessard, lors de son Gala des Prix d'excellence qui précède l'ouverture de son colloque. Ce prix vise à reconnaître l'apport exceptionnel de M. Lessard au réseau public d'éducation, par ses recherches et ses prises de position publiques.

« Ardent défenseur d'une école publique à la base d'une société québécoise instruite, qualifiée et inclusive, M. Claude Lessard a su faire progresser l'éducation publique au Québec. Il n'a pas hésité à prendre la parole à de nombreuses reprises pour défendre et promouvoir le système public d'éducation, ses valeurs et ses fondements. Ainsi, nous avons l'immense plaisir de lui remettre la Médaille d'or de l'Ordre du mérite 2017-2018 », a témoigné le président de la FCSQ, Alain Fortier.

Le parcours professionnel exemplaire de M. Lessard se traduit par une fructueuse carrière à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal et à la tête du Conseil supérieur de l'éducation du Québec, par une reconnaissance de son expertise à de multiples reprises par l'obtention de prestigieux prix et la direction de nombreux travaux de recherche d'envergure qui ont permis à notre réseau public d'éducation de rayonner à l'échelle internationale.

Quelques-uns des faits saillants de la carrière de M. Claude Lessard

Détenteur d'un doctorat en théorie éducationnelle délivré par l'Université de Toronto (1975)

(1975) Président du Conseil supérieur de l'éducation du Québec (2011-2015)

Président du conseil d'administration du Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec -- CTREQ (En cours)

Participation aux travaux du Conseil scientifique de l'Association mondiale des sciences de l'éducation -- AMSE

Membre de l'Académie des lettres et des sciences humaines de la Société royale du Canada (2001)

(2001) Prix Allard / Audet pour le meilleur ouvrage en fondements de l'éducation au Canada , décerné par l'Association canadienne des chercheurs en éducation (1998)

/ pour le meilleur ouvrage en fondements de l'éducation au , décerné par l'Association canadienne des chercheurs en éducation (1998) Au cours de sa fructueuse carrière à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal, M. Lessard a occupé les postes de professeur en sociologie de l'éducation, directeur de programme, vice-doyen à la recherche. Il est maintenant professeur émérite.

Médaille d'or de l'Ordre du mérite de la FCSQ

Décernée depuis 1959, cette prestigieuse distinction est remise à une personne qui a contribué de façon exceptionnelle à l'avancement de l'éducation. Elle reconnaît le leadership dont a fait preuve le lauréat, son influence marquante, son engagement, sa rigueur ainsi que le travail éloquent accompli afin de favoriser la cause de l'éducation.

À propos de la FCSQ

La Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) a été créée en 1947. Elle regroupe la majorité des commissions scolaires francophones du Québec ainsi que la Commission scolaire du Littoral. Les instances de la Fédération sont composées d'élus scolaires qui représentent les commissions scolaires membres. La FCSQ a comme mission de défendre les intérêts de ses membres et de faire avancer la cause de l'éducation au Québec. Elle produit notamment, à la suite de consultations auprès des commissions scolaires et du réseau, des mémoires, des avis, des recommandations et des propositions afin de faire valoir le point de vue du réseau concernant les enjeux du système public d'éducation.

