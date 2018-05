Novo Nordisk nach gutem ersten Quartal zuversichtlicher - Aktie fest

Das Unternehmen hob das untere Ende der Prognosespanne an. Die Abwertung des US-Dollar bescherte dem dänischen Konzern bei der Umrechnung der Ergebnisse in die Landeswährung zum Jahresauftakt allerdings Rückgänge bei Umsatz und operativem Gewinn.

In den drei Monaten per Ende März legte der Umsatz in lokalen Währungen um 6 Prozent zu, ging in dänischen Kronen aber um 5 Prozent auf 26,9 Milliarden Kronen - umgerechnet 3,6 Milliarden Euro - zurück. Der operative Gewinn stieg in lokalen Währungen um ebenfalls 6 Prozent und fiel in der dänischen Währung um 8 Prozent auf 12,4 Milliarden Kronen. Der Nettogewinn legte dagegen um 6 Prozent auf 10,8 Kronen zu, wie das Unternehmen mitteilte.

Der operative Gewinn fiel deutlich stärker aus als am Markt erwartet, wie ein Händler sagte. "Der Trend zu Adipositas und Diabetes ist ungebrochen und Novo Nordisk profitiert davon", sagt ein Händler. Lediglich international sei etwas Preisdruck durch Konkurrenz zu spüren, der sich in einem sehr leichten Margenrückgang zeige. Hier wollten sich die Dänen aber durch neue Insulinprodukte absetzen.

Im grössten Geschäftsbereich Diabetes & Adipositas setzte Novo Nordisk vor allem mit den Diabetes-Medikamenten Tresiba und Victoza sowie dem Schlankheitsmittel Saxenda deutlich mehr um. Der Umsatz der Sparte stieg in lokalen Währungen um 6 Prozent, ging in Kronen aber um 5 Prozent auf 22,6 Milliarden Kronen zurück. Im Biopharma-Geschäft gingen die Einnahmen auch in lokalen Währungen zurück und sanken in Kronen um 8 Prozent auf 4,3 Milliarden. Die Hormonersatztherapie Vagifem leidet unter der Konkurrenz durch ein Generikum in den USA.

Für 2018 erwartet Novo Nordisk in lokalen Währungen jetzt ein Umsatzwachstum von 3 bis 5 (zuvor 2 bis 5) Prozent, der operative Gewinn soll in der Spanne von 2 bis 5 (zuvor 1 bis 5) Prozent zulegen. Das Wachstum in der Landeswährung werde zwischen 6 und 9 Prozentpunkten niedriger ausfallen als in lokalen Währungen, teilte Novo Nordisk mit. Hier erwartet der Pharmakonzern also einen Rückgang.

Im frühen Handel an der Kopenhagener Börse geht es für Novo Nordisk-Titel rund drei Prozent nach oben.

FRANKFURT (Dow Jones)