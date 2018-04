Novartis präsentiert positive Phase-III-Daten zu Brolucizumab

Basel (awp) - Novartis legt am Fachkongress Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) in Honolulu zum Produktkandidaten Brolucizumab (RTH258) wie angekündigt positive Daten aus seinen Phase-III-Studien HAWK und HARRIER vor. Brolucizumab habe in der Behandlung von Patienten mit neovaskulärer altersbedingter Makuladegeneration (nAMD) im ersten 12-Wochen-Zyklus in der HAWK- bzw. HARRIER-Studie eine 87- bzw. 83-prozentige Wahrscheinlichkeit gezeigt, um in diesem vierteljährlichen Intervall bis Woche 48 zuverlässig bleiben konnten.

Die nun vorgelegten Daten würden die Vorhersagbarkeitsdaten erhöhen und das Vertrauen in die Zuverlässigkeit von Brolucizumab im 12-Wochen-Dosierungsschema und das Potenzial eines vereinfachten Behandlungsplans verbessern, heisst es weiter. Novartis sieht Brolucizumab weiterhin als neue Option für die Behandlung von nAMD, die zu Erblindung führen könne und zeigt sich zuversichtlich, den Kandidaten im Zulassungsprozess voranzubringen.

mk