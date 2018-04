Novartis legte weitere Studiendaten zum Migränemittel Aimovig vor

Schon im Januar hatte es geheissen, in der Studie seien alle primären und sekundären Ziele erreicht worden. Die Details sollen nun an der Jahrestagung der American Academy of Neurology (AAN) in Los Angeles vorgestellt werden, wie Novartis am Dienstagabend mitteilte.

Laut den Angaben des Konzern belegten die Studienergebnisse das Potenzial des Wirkstoffs als präventive Behandlungsoption für Patienten, die mehrere Behandlungsmöglichkeiten ausprobiert haben, ohne Linderung zu finden. Novartis-CEO Vas Narasimhan hatte im Januar erklärt, er strebe für Aimovig noch im laufenden Jahr eine Zulassung in den Vereinigten Staaten sowie Europa an.

rw/

Basel (awp)