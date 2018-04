Novartis investiert 100 Mio USD in Entwicklung von Malariaarzneien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Pharmakonzern Novartis will in den kommenden fünf Jahren über 100 Millionen US-Dollar in die die Erforschung und Entwicklung der nächsten Generation von Malariamedikamenten investieren. Neue Malariatherapien sollen die Antwort auf entstehende Resistenzen gegen Artemisinin und andere derzeit eingesetzte Malariamittel sein. Der schweizerische Konzern kündigte darüber hinaus an, eine Preisstrategie einführen zu wollen, die möglichst vielen Patienten in von Malaria betroffenen Ländern den Zugang zu den neuen Therapien ermöglichen soll.

April 17, 2018 03:05 ET (07:05 GMT)