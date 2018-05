Novartis-Zelltherapie Kymriah erhält weitere US-Zulassung zur Lymphom-Behandlung

Die Therapie sei nun auch als intravenöse Behandlung für Patienten mit grosszelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL) in den USA zugelassen, teilte Novartis am Dienstag mit. Für diese Indikation hatte der Konzern von der Gesundheitsbehörde FDA den Status "Priority Review" für ein beschleunigtes Zulassungsverfahren erhalten.

Zur Behandlung von B-Zell-akuter lymphatischer Leukämie (ALL) ist die personalisierte Therapie bereits seit Ende August in den USA zugelassen. Dabei darf die Therapie zur Behandlung von ALL bei Kindern und jungen Erwachsenen bis zum Alter von 25 Jahren eingesetzt werden. ALL ist eine der Hauptursachen für tödlichen Krebs bei Kindern.

Basel (awp)